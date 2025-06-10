iOS 26 ile AirPods'a Gelen Tüm Yeni Özellikler

Apple, WWDC 2025 etkinliği kapsamında iOS 26'yı tanıttı. Birçok yeni özelliğe ev sahipliği yapan ve Liquid Glass olarak adlandırılan yeni tasarım diline geçiş yapan yeni iOS ile AirPods'lar birçok yeni özelliğe kavuştu. İşte iOS 26 güncellemesi herkese sunulduğunda AirPods'larınıza gelecek olan özellikler!

Stüdyo Kalitesinde Kayıt

AirPods 4 ve AirPods Pro 2 sahipleri artık stüdyo kalitesinde ses kaydı gerçekleştirebilecek. Apple'ın "stüdyo kalitesinde" olarak sunduğu ses kalitesinin ne kadar başarılı olduğunu deneyip göreceğiz ancak AirPods'un yüksek kaliteli vokalleri kaydetmek için kullanılabilmesi oldukça sevindirici bir özellik.

Gelişmiş Ses Kalitesi

Stüdyo kalitesinde kayıt özelliği, iPhone'unuz üzerinden gerçekleştireceğiniz tüm aramaları iyileştiriyor. Normal bir telefon aramasından Zoom'a kadar tüm CallKit özellikli uygulamalar bu iyileştirmeden yararlanıyor.

Hem stüdyo kalitesinde ses kaydı hem de gelişmiş arama kalitesi ‌iPhone‌, iPad ve Mac'te mevcut. Kamera uygulamasını, sesli notları, mesaj diktesini, üçüncü taraf kamera uygulamalarını ve görüntülü konferans uygulamalarını destekliyor.

Kamera Uzaktan Kumandası

AirPods, ‌iPhone‌ veya ‌iPad‌'deki Kamera uygulaması için bir uzaktan kumanda görevi görüyor. Fotoğraf çekmek veya video kaydı başlatmak için AirPods'a basılı tutmanız yeterli. Video kaydını tamamladığınızda yine basılı tutarak kaydı durdurabilirsiniz.

Apple bu yeni özellik sayesinde TikTok gibi platformlarda paylaşmak için şarkı söylerken veya dans ederken video çeken kullanıcıların işlerinin kolaylacağını söylüyor.

Güncelleme Arayüzü

Diğer Apple cihazlarının aksine AirPods'ların yazılımını doğrudan güncelleyebileceğimiz bir bölüm bulunmuyordu. Belirli koşulları sağladığınızda kulaklıklar otomatik olarak güncelleniyordu. Apple kullanıcıların talepleri doğrultusunda AirPods'ların yazılımını manuel olarak güncelleme imkanı ekledi.

Uyku İçin Sesi Duraklat

Yataktayken müzik, podcast veya kitap dinliyorsanız ve AirPods takıyorsanız, uykuya daldığınızda AirPods sesi otomatik olarak duraklatacak.

CarPlay ile Otomatik Geçiş

AirPods'unuzda herhangi bir müzik / ses dinlerken arabaya bindiğinizde, dinlediğiniz ses CarPlay'e geçecek.

Ses Kulaklıkta Kalsın

AirPods kullanırken, arabalar ve hoparlörler gibi diğer oynatma cihazları ‌iPhone‌'a bağlandığında sesi kulaklığınızda tutmayı seçebilirsiniz.