AirPods Temizleme Kiti Satışa Çıktı: Fiyatı Ne Kadar?

AirPods temizleme kiti piyasaya sürüldü. Belkin tarafından satışa sunulan ürün sayesinde Apple'ın kablosuz kulaklıkları profesyonel bir şekilde temizlenebilecek. Peki, söz konusu ürünün satın alınabilmesi için ne kadar ücret ödemek gerekiyor? Konuya dair detaylar haberimizde.

AirPods Temizleme Kitinin Özellikleri ve Fiyatı

Kulaklıklar kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra kir tutabiliyor. Bu kirler, kulaklığın performansına da etki edebiliyor. Dolayısıyla kirlenen kulaklıkları temizlemek hem hijyen hem de genel kullanım deneyimi açısından büyük bir öneme sahip.

Belkin, kirlenen kulaklıkların profesyonel bir şekilde temizlenebilmesine imkân tanıyan bir kit piyasaya sürdü. 1., 2. ve 3. nesil AirPods modellerini destekleyen kit, kulaklığın eski performansına geri dönmesine yardımcı oluyor.

Ürün kutusunun içerisinde temizlik fırçası, özel bir sıvının yer aldığı bir tüp, temizleme jeli ve mikrofiber bez yer alıyor. Temizleme kiti sayesinde kulak kirini kulaklığa zarar vermeden güvenli bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Kulaklığın akustik performansını geri kazandırdığını ileri süren temizleme kiti için 14,99 dolar fiyat belirlendi. Tek kullanımlık bir ürün olan temizleme kitinin stokları tükenmiş durumda. Dolayısıyla ürüne şu anda ulaşılamıyor. Ürün, yakında tekrar stoklara gelecektir.

Belkin tarafından satışa çıkarılan temizleme kiti hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.