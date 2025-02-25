AirTag 2 Yakında Geliyor! Çıkış Tarihi ve Özellikleri Sızdırıldı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 2021 yılında AirTag'i satışa çıkardı. Kısa sürede dünya çapında çok popüler hâle gelen takip cihazının yeni modeli tanıtılmaya hazırlanıyor. AirTag 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri gün yüzüne çıktı.

AirTag 2 Özellikleri

Anahtar ve diğer eşyaların kolayca bulunmasını sağlayan AirTag'in yeni modeli gelişmiş özellikleri ile dikkat çekecek. İkinci nesil ultra geniş bant çipiyle beraber gelecek AirTag 2'nin mevcut takip cihazı AirTag'e kıyasla 3 kata kadar daha uzun menzile sahip olması bekleniyor.

İkinci nesil ultra geniş bant çipine ilk olarak iPhone 15 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde yer verilmişti. Ortaya çıkan özellikler bununla sınırlı değil. Yeni cihazın dahili hoparlörünün çıkarılması ve kurcalanması daha zor olacak. Bunun nedeni ise güvenlik önlemi.

AirTag 2'nin karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro entegrasyonunda iyileştirmeler yapılacak. Peki, yeni AirTag ne zaman çıkacak?

AirTag 2 Çıkış Tarihi

Yıllardır merakla beklenen AirTag 2 modelinin 2025 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılacağı söyleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman daha önce yeni AirTag'in 2025 yılının ortalarında satışa sunulacağını öne sürmüştü. Dolayısıyla yeni sızıntı, bu iddia ile örtüşüyor.