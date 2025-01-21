Polis, Türkiye'de 1.299 TL'ye Satılan AirTag'i Bedava Dağıtıyor

Apple'ın minyatür takip cihazı AirTag'in popülaritesi her geçen gün biraz daha artıyor. Tüm dünyada insanlar, değerli eşyalarını kaybetmemek için bu üründen faydalanıyor. Ürün o kadar etkili ki ABD'de hırsızlardan bıkan polisler, araç sahiplerine ücretsiz AirTag dağıtmaya başladı.

Colorado Polisi, Araç Güvenliği İçin AirTag Dağıtıyor

Colorado'nun Arvada şehrinde, araç hırsızlıklarının önlenmesinde Apple’ın AirTag cihazlarının başarısı o kadar etkili oldu ki, yerel polis departmanı halka ücretsiz AirTag dağıtımyaa başladı. Apple’ın 2021’de piyasaya sürdüğü ve kısa sürede popülerlik kazanan ürün ABD'de 30 dolara satılırken Türkiye'de ise 1299 TL'ye alınabiliyor.

Arvada Polis Departmanı, 19 Ocak 2025’te düzenlediği etkinlikte halka ücretsiz AirTag ve Tile takip cihazları dağıttı. Ayrıca her cihazla birlikte araç sahiplerine, araçlarının takip edilebilir olduğunu belirten bir çıkartma da verildi. Çıkartmada "Uyarı — Takip Cihazı Mevcut: Bu araç çalınırsa polis tarafından izlenebilir!" ifadesi yer alıyor.

Yapılan açıklamada AirTag olan cihazların çok daha çabuk bulunduğu ve bu uygulamanın düşünülenin aksine maliyetleri düşürdüğü açıklandı. Ülkemizde de araç ve motor sahipleri bu sayede hırsızlara karşı kendini güvence altına alabiliyor. Her ne kadar AirTag'ler tüm dünyada işlevsillikleriyle öne çıksa da tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Kötü niyetki kişilerce başkalarını takip etmek için de kullanılabilen AirTag aynı anda hem işlevsel hem de tehlikeli bir ürün olarak öne çıkıyor. Apple, bu tür durumlara karşı Android ve iOS'ta çalışan anti-takip özellikleri geliştirdi. Ancak bunlar ne kadar "yeterli" seviyede tartışmaya açık. Üstelik Apple’ın 2025’te AirTag’leri güncellemesi bekleniyor.

Tasarımda değişiklik beklenmezken, yeni modellerin daha hassas konum belirleme ve daha uzun menzil sunabileceği sızıntıları mevcut. Elbette ki bunlar şimdilik sızıntılardan ibaret ve gerçek olup olmadığı kesin değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye'de de benzer uygulamaların yapılmasını ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.