Yenilikler ve Sürprizlerle Dolu AirTag 2 Geliyor: Beklentiler ve Lansman Tarihi!

Kullanıcılarına eşyaları bulma konusunda yardımcı olan küçük takip cihazı Apple Airtag, kısa süre önce takip edilme konusunda tehlike saçtığı iddia edildiği için dava konusu olmuştu.

Apple şimdi ise Airtag 2 üzerinde çalışıyor ve yeni çıkaracağı ürünün birçok açıdan bir önceki modele göre donanımlı olacağı düşünülüyor.

Seri Üretim Ertelendi mi?

Edinilen bilgiye göre Apple'ın AirTag 2'nin seri üretimi 2025'e ertelendi. Daha önce 2024 sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen bu ürün takip cihazı için yeni tahminler yapıldı.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın AirTag 2 üzerinde çalışacağını ilk kez açıkladığında, "Uzamsal bilgi işlem" olarak adlandırılan bir teknolojiyi kullanarak bu ürünün ikinci neslini oluşturmak istediğini ifade etti. Bu teknoloji, Apple'ın diğer cihazları ile entegre edilmesini hedefliyor.

Apple, yeni nesil ultra geniş bantlı teknolojiyi benimsedi ve bu, daha fazla menzil ve daha doğru sonuçlar sunuyor. Özellikle iPhone 15 ve Apple Watch Series 9'da bu teknoloji kullanıldı.

Ayrıca, AirTag 2'ye aile ve arkadaşlarla paylaşılabilme özelliği getirilmesi bekleniyor. Şu an için, bu ürün takip cihazı, genellikle bir anahtarlığa takılması gereken aksesuarlarla sınırlı olsa da, yeni nesilde daha fazla seçenek sunulması umuluyor.

Apple, AirTag 2 hakkında daha fazla detay vermemiş olsa da, teknoloji dünyası bu gelişmeleri yakından takip ediyor. İlerleyen dönemlerde bu ürünün tanıtımı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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