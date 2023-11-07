AirTag Bu Sefer de Çalınan Bir BMW'nin Kurtarılmasını Sağladı!

Apple'ın AirTag eşya takip cihazı, bu sefer de çalınan bir arabanın bulunmasında rol oynadı. Bu kez Kanada'da bir adam uyandığında BMW'sinin çalındığını fark etti ancak AirTag sayesinde sadece birkaç saat sonra arabasına kavuşmayı başardı.

CTV News tarafından bildirildiği üzere Saamer Mansoor yaklaşık altı ay önce arabasına bir AirTag takmaya karar verdi. Çalınan eşyalarını geri almak için AirTag kullanan insanların hikâyelerini duyan Mansoor, 29 dolarlık yatırımın buna değeceğini düşündü.

Saamer bir önceki gün oğluyla ilgilenirken aceleyle arabasından indiğini ve sürücü camını açık bıraktığını söyledi.

AirTag ile Çalınan BMW'nin Yeri Tespit Edildi

Ertesi sabah arabanın kayıp olduğunu ilk fark eden Saamer'in kardeşi oldu. Saamer Find My uygulamasını kontrol etti ve arabanın caddenin aşağısındaki bir motelde olduğunu gördü.

"Arabam nerede diye düşündüm. Hemen uygulamayı açtım ve arabamın Huron Kilisesi'ndeki (bir motelde) olduğunu gördüm." Hızlıca AirTag'in arabayı gösterdiği yere doğru yola çıktık ve yolda 911'i aradık."

Polis motele vardığında arabayı ve Saamer'in eşyalarının "çoğunu" kurtarmayı başardı ve AirTag bu sefer çok daha maliyetli bir şeyin kurtarılmasında büyük pay sahibi oldu.

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