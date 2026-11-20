GTA 6 piyasaya sürüldü. Erişime açılmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen oyunun hayranlarına yönelik lüks ürünler ortaya çıkmaya başladı. Lüks telefon tasarımlarıyla tanınan Caviar, bu kez Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra için özel bir sürüm hazırladı. Ocean Drive adı verilen model, genel olarak Vice City'den esinlenilerek hazırlandı.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive'ın Özellikleri Neler?

Özellik Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive Gövde Titanyum Arka panel İki kat 24 ayar altın kaplama Tasarım Art Deco, Miami ve Vice City teması Özel detay Altı yıldız Üretim miktarı 19 adet Garanti 1 yıl

Caviar, tasarımında Miami Beach'teki Ocean Drive'dan esinlendi. Titanyum gövdedeki geometrik şekiller ve keskin çizgiler, 1920'li ve 1930'lu yılların Art Deco mimarisini yansıtıyor. Miami'deki tarihi binaların çoğunda da bu tür mimari tarzı görmek mümkün. Arka paneldeki altı yıldız detayı, GTA oyuncularının aşina olacağı önemli ayrıntılardan. GTA 6'da da bulunan aranma sistemine gönderme yapıyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive'ın Donanımında Fark Var mı?

Ocean Drive sürümünde Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın donanımı aynı şekilde kalıyor. Daha güçlü bir işlemci, farklı kamera özellikleri ya da GTA oyunlarına özel bir uygulama yok. Standart model ile Ocean Drive arasındaki fark tamamen tasarımdan ibaret. Titanyum gövde, 24 ayar altın kaplama ve GTA temalı ayrıntılar, özel sürümü diğer modellerden ayırıyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive'ın Fiyatı Ne Kadar?

Caviar bu özel modelin başlangıç fiyatını 11.560 dolar olarak belirledi. Güncel kurla (vergiler hariç) yaklaşık 585 bin TL'ye denk geliyor. Depolama alanını biraz daha yükseltmek isterseniz bu miktar 11.920 dolar (yaklaşık 603 bin TL) ve 12.270 dolara (yaklaşık 621 bin TL) kadar yükseliyor. Tabii, bu ekstra maliyetler olmadan direkt güncel kurla karşılığı. Diğer maliyetleri de eklediğimizde daha da dudak uçuklatıcı seviyelere gelebiliyor.

Bu parayı gözden çıkarıp satın alanları ise sadece telefon beklemiyor. Caviar, özel tasarıma saihp şık bir sunum kutusu, orijinallik sertifikası ve 24 ayar altından yapılmış bir hatıra anahtarını da pakete dahil etmiş durumda. Hatta "bu telefon bana özel olsun" derseniz cihazın kenarlarına isminizi ya da baş harfinizi kazıtabiliyorsunuz.

Tabii, Ocean Drive sürümünü almak için sadece paranızın olması yetmiyor. Dünyada sadece 19 adet üretilecek. 1 yıl garantisi bulunan cihazın üretimine ise ancak sipariş tutarının tamamı peşin olarak ödendikten sonra başlanacak.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive Türkiye'de Satılacak mı?

Ne yazık ki bu özel seri özelinde Türkiye'ye yönelik olası bir satışla ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Caviar'ın global gönderim seçeneği olsa da siparişlerin Türkiye'ye teslim edilip edilmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat "altın kaplama olmasa da olur, ben cihazın kendisine bakarım" derseniz standart Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung Türkiye'nin resmî mağazasında satışta. Güncel fiyatlar ise şu şekilde:

256 GB: 151.999 TL

151.999 TL 512 GB: 163.999 TL

163.999 TL 1 TB: 187.999 TL

Editörün Yorumu

Caviar'ın Ocean Drive sürümü, herkese hitap eden bir model değil. Örneğin teknoloji meraklısıysanız önceliğiniz daha çok donanımdır. "Bu telefon bana nasıl bir fayda sağlayacak?" sorusuna yanıt ararsınız. Bu sürüm ise GTA serisini seven koleksiyonculara hitap ediyor.

Kesinlikle günlük kullanım için uygun değil. Bir tüketiciden böyle bir amacı olup 11.560 doları gözden çıkarması beklenemez. Kaldı ki bu sürümün temel aldığı modelden tek farkı altın kaplama. Tasarım dışında ne daha iyi bir donanım elde ediyorsunuz ne de temel modelde olmayan bir özelliğe erişiyorsunuz.