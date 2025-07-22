AJet Sınırlı Sayıda Bileti Yarı Fiyatına Satıyor!

Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatlı firması olarak faaliyetlerine devam eden AJet indirimli bilet kampanyası başlattı. Havayolu şirketi sınırlı sayıdaki bileti neredeyse yarı fiyatına tüketicilere sunuyor. Peki AJet indirimli bilet nasıl satın alınır? İşte konuyla ilgili detaylar...

AJet Sınırlı Sayıda İndirimli Bileti Satışa Sundu!

Türkiye'nin uygun fiyatlı havayolu şirketi olarak faaliyetlerine devam eden AJet yurtiçi seyahat planlarını erken rezervasyon ile yapmak isteyen tüketicilere yönelik özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda AJet 155 bin adet koltuğu vergiler dahil 849 TL'den satışa sundu. Bu kapsamda pek çok tüketici tatil planlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Zira bahsi geçen fiyat vergilerin de içinde dahil olmasıyla birlikte diğer bilet fiyatlarına kıyasla neredeyse yarı fiyatına satışa sunulmuş oldu.

Bahsi geçen kampanya 22 Temmuz 2025 saat 10.00 itibariyle başladı. İndirimli bilet satışı 23 Temmuz 23.59'a kadar sürecek. Kampanyalı biletlerden yararlanmak için rezervasyon tarihinizi 10 Ekim 2025 tarihi ile 10 Ocak 2026 tarihi aralığında belirlemeniz gerekiyor. Tek yön direkt yurtiçi uçuşlarda geçerli olan bilet kampanyasından yararlanmak için rezervasyonunuzu AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden yapmanız gerekmekte.

Uygun fiyatlı seyahat imkânı sunan bu kampanya, özellikle yıl sonuna doğru yapılacak tatil veya ziyaret planlarını erkenden şekillendirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Kısıtlı sayıda koltuğun yer aldığı kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, belirtilen süre içerisinde rezervasyon işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. AJet’in sunduğu bu avantajlı fiyatlar ekonomik seyahat arayışında olan yolcuların rotasını şimdiden netleştirmesine yardımcı olabilir.

AJet İndirimli Uçak Bileti Kampanyası İle Uçulabilecek Noktalar!