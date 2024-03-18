AnadoluJet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,268
- DOSYA BOYUTU 28 MB
- Üretici AnadoluJet
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AnadoluJet Android uygulaması, kullanıcıların uçuşlarını sorgulayabilmesine ve kolayca bilet satın almasına olanak tanır.
AnadoluJet Android uygulamasını kullanarak seyahatlerinizi çok daha kolay bir hale getirebilir ve online uçak işlemlerinizi akıllı telefonunuzdan kolayca halledebilirsiniz. Uygulama içerisinde AnadoluJet rezervasyonlarınızı gerçekleştirebilir, bilet satın alma işlerinizi yapabilir ve check in sürecinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
Bunun yanında uçuşların kalkış ve iniş vakitlerini görüntüleme, farklı tarifeleri inceleme, biletinizi görüntüleme ve ödeme işlemlerini de AnadoluJet uygulaması sayesinde yapabilirsiniz. Tüm bu işlemleri gerçekleştirirken, kullanıcı dostu arayüz sayesinde her adımınızı hızlıca ve en anlaşılır şekilde atabilirsiniz.
AnadoluJet İndir
AnadoluJet uygulamasından biletlerinizi alırken, kayıtlı kredi kartınızı kullabilir veya Touch ID seçeneği sayesinde kart bilgilerinizi kolaylıkla girebilirsiniz. Bu özellik sadece kart bilgilerinizi tamamlamakta değil, aynı zamanda uygulamadaki şifreleme işlemlerinizde de kullanabilirsiniz.
En ekonomik uçuşları görmek ve ucuz biletleri satın almak için uygulamanın "Rota Öner" özelliği ön plana çıkıyor. Bu özellik sayesinde uçuşlarınızı hem ucuz bir şekilde yapabilir hem de rotanızı en doğru şekilde belirleyebilirsiniz.
AnadoluJet mobil uygulaması, uçuş arayanlar için sesli asistan özelliğini kullanıcılara sunuyor. Sesli asistan sayesinde uçuşlarınız, rotalar, biletler ve diğer tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olabilir ve yardım alabilirsiniz. Eğer siz de uçak bileti satın almak ve işlemlerinizi görüntülemek istiyorsanız, AnadoluJet uygulamasını indirebilirsiniz.
AnadoluJet Mobil Uygulaması Özellikleri
- Kolay uçuş arama ve bilet satın alma
- Uçuş Check-in işlemleri
- En ekonomik rota önerileri
- Sesli asistan özelliği
- Kullanıcı dostu arayüz
- Mobil biniş kartı
- Touch ID şifreleme
AnadoluJet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 44
- DOSYA BOYUTU 81 MB
- Üretici AnadoluJet
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AnadoluJet uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilir, online check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
AnadoluJet uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilir, online check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Anadolujet’in resmi uygulaması ile yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz için uçak biletinizi kolayca satın alabiliyorsunuz. Uçuş tarihiniz kesinleşmediyse rezervasyon yapma imkanı da sunan uygulamada, online check-in işlemlerinizi de hızlıca gerçekleştirebilmeniz mümkün. Biletinizin çıktısını almanıza gerek kalmadan mobil biniş kartı da oluşturabileceğiniz uygulamada, satın alma işlemlerinizde Touch ID bilgilerinizi kullanarak ödeme işlemlerinizi güvenli bir şekilde de gerçekleştirebilirsiniz.
iPhone ve iPad cihazlarda Sesli Asistan özelliğini kullanarak, klavyeyle uğraşmadan sadece konuşarak da uçuş arayabileceğiniz uygulamada uçuşları takip de edebiliyorsunuz. Seçtiğiniz kriterlere göre en uygun fiyatlı uçuşları sizlere sunan AnadoluJet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.