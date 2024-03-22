AJet Dev Kampanyasını Duyurdu: 1 Dolara Yurt Dışı Bilet Satışı Başladı!
AJet 1 euro ve 1 dolar karşılığında yurt dışı gidiş-geliş uçuş kampanyasını duyurdu. İşte detaylar!
AJet, Türkiye'den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlar için özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, 22 Mart 2024 00:00'dan başlayarak 24 Mart 2024 23:59'a kadar geçerli olacak şekilde alınan biletlerde özel fiyatlar sunulacak.
AJet'in açıklamasına göre, kampanya kapsamında yurt dışına yapılan uçuşlar için biletler 1 USD artı vergilerden başlayacak. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlar için ise biletler 1 EUR artı vergilerden başlayacak şekilde satışa sunulacak.
Kampanyanın Kuralları ve Geçerli Olduğu Lokasyonlar
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarını kapsayan şehirler:
- Amsterdam
- Bakü
- Basel
- Belgrad
- Brüksel
- Budapeşte
- Dubai
- Kopenhag
- Lyon
- Milano
- Paris
- Priştine
- Roma
- Saraybosna
- Tiflis
- Viyana
- Zürih
Ankara'dan ise Bakü, Belgrad, Beyrut, Bişkek, Dubai, Paris, Viyana lokasyonlarına gidilebilirken, kampanya dahilinde İzmir'den sadece Belgrad'a gidilebilecek.
Kampanya, Türkiye çıkışlı ve yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ile yurt dışı çıkışlı ve Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. Fakat bu kampanya yalnızca 50.000 koltukla sınırlı.
e-Devlet Uçuş Sorgulama Nasıl Yapılır?
Öğrencilerin yaz tatiline çıkması ile beraber uçaklardaki yolcu sayısı da bir hayli arttı. Durum böyle olunca uçakların kalkış ve varış saatlerini sorgulamak için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
Kampanya, yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde ve sadece AJet'in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerlidir.
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