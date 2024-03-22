AJet Dev Kampanyasını Duyurdu: 1 Dolara Yurt Dışı Bilet Satışı Başladı!

AJet, Türkiye'den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlar için özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, 22 Mart 2024 00:00'dan başlayarak 24 Mart 2024 23:59'a kadar geçerli olacak şekilde alınan biletlerde özel fiyatlar sunulacak.

AJet'in açıklamasına göre, kampanya kapsamında yurt dışına yapılan uçuşlar için biletler 1 USD artı vergilerden başlayacak. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlar için ise biletler 1 EUR artı vergilerden başlayacak şekilde satışa sunulacak.

Kampanyanın Kuralları ve Geçerli Olduğu Lokasyonlar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarını kapsayan şehirler:

Amsterdam

Bakü

Basel

Belgrad

Brüksel

Budapeşte

Dubai

Kopenhag

Lyon

Milano

Paris

Priştine

Roma

Saraybosna

Tiflis

Viyana

Zürih

Ankara'dan ise Bakü, Belgrad, Beyrut, Bişkek, Dubai, Paris, Viyana lokasyonlarına gidilebilirken, kampanya dahilinde İzmir'den sadece Belgrad'a gidilebilecek.

Kampanya, Türkiye çıkışlı ve yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ile yurt dışı çıkışlı ve Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. Fakat bu kampanya yalnızca 50.000 koltukla sınırlı.

Kampanya, yalnızca AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde ve sadece AJet'in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerlidir.