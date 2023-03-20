Akbank Kripto Para Piyasasına Giriyor: Önemli Anlaşma!

%100 Akbank iştiraki olan Ak Yatırım, kripto para dünyasına adım atmak için önemli bir karar aldı. Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex'i ana hissedarı olmak için başvuruda bulundu. Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Akbank Kripto Para Borsası Stablex'in Ana Hissedarı Olacak

Kripto para özellikle son birkaç yıldır tüm dünyada oldukça popüler hâle geldi. Bununla birlikte kripto para platformu sayısında da artış yaşandı. Günümüzde pek çok kripto para hizmeti bulunuyor. Bunlar arasında Stablex de yer alıyor.

Ak Yatırım, Stablex'in çoğunluk hisselerini satın almak için bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) web sitesi üzerinden de duyuruldu. KAP'ta yer alan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Stablex") çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi ("İşlem") amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında, Şirketimiz ile Stablex'in mevcut hissedarları arasında 14.03.2023 tarihinde Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır." "Stablex hisselerinin Şirketimize devri ("Kapanış"), Rekabet Kurulu'nun İşlem'e onay vermesi ve Sözleşme'de düzenlenen diğer ön şartların yerine getirilmesi şartıyla gerçekleştirilecek olup, devir bedelinin ödenmesi Kapanış tarihinde yapılacaktır." "Devre ilişkin açıklamalar Kapanış sonrasında kamuya duyurulacaktır."

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