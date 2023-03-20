Togg Ön Sipariş Sayıları Belli Oldu: 24 Saatte Rekor Kırdı!
Ön siparişe açılan ve 6 farklı rengiyle kullanıcıyla buluşmaya hazırlanan Togg T10X, ilk 24 saatte rekor ön sipariş sayısına ulaştı. İşte tüm detaylar!
Togg, yıllardır beklenen araçlarını ön sipariş sürecine dahil etmeye başladı. Bu araçlardan sürücülerle ilk buluşacak olan ise Togg T10X modeli. Toplamda 6 farklı rengi olan otomobillerin tüm üretim süreci de paylaşıldı. Ön siparişe açıldığı günden bugüne birçok farklı detay ve bilgi gelmeye başlayan aracın ulaştığı toplam ön sipariş sayısı da dün paylaşıldı.
Togg Ön Sipariş Sayısı Açıklandı
6 rengiyle kullanıcıyla buluşmaya hazırlanan Togg T10X, ilk 24 saatte rekor ön sipariş sayısına ulaştı. Yoğun ilgi gören otomobil, 22 bin 150 ön sipariş sayısını an itibariyle 41 binin üzerine çıkardı.
Ön sipariş veren kişiler arasından çekilişle araçlar yeni sahibine kavuşacak. 16-27 Mart arasında ön sipariş süreci devam edecek olan otomobil, 28 Mart'ta noter onaylı çekilişe dahil olacak. Ardından çekiliş sırasına göre yeni sahipler belli olacak.
Togg T10X Özellikleri
- İki farklı donanım ve menzil seçeneği
- 160 kW motor gücü
- Arkadan itişli kurulum
- 314 - 523 km menzil
- Hızlı sarj süresi 28 dakika
- Şarj kapasitesi 52,4 kWh
Togg T10X Fiyatları
- V1 donanımlı modeli: 953 bin TL
- V2 donanımlı modeli: 1 milyon 55 bin TL
- Uzun menzilli modeli: 1 milyon 215 bin TL
TOGG Modelleri, Renkleri ve Fiyatları
Son yıllarda ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri yerli ve milli elektrikli araba projesi olarak ortaya çıkan Togg. Devlet destekli olarak geliştirilen projede otomobil sektöründen dünyaca ünlü insanların görev alması, kısa sürede arabayı ünlü hale getirdi.
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