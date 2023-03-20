Togg Ön Sipariş Sayıları Belli Oldu: 24 Saatte Rekor Kırdı!

Togg, yıllardır beklenen araçlarını ön sipariş sürecine dahil etmeye başladı. Bu araçlardan sürücülerle ilk buluşacak olan ise Togg T10X modeli. Toplamda 6 farklı rengi olan otomobillerin tüm üretim süreci de paylaşıldı. Ön siparişe açıldığı günden bugüne birçok farklı detay ve bilgi gelmeye başlayan aracın ulaştığı toplam ön sipariş sayısı da dün paylaşıldı.

Togg Ön Sipariş Sayısı Açıklandı

6 rengiyle kullanıcıyla buluşmaya hazırlanan Togg T10X, ilk 24 saatte rekor ön sipariş sayısına ulaştı. Yoğun ilgi gören otomobil, 22 bin 150 ön sipariş sayısını an itibariyle 41 binin üzerine çıkardı.

Ön sipariş veren kişiler arasından çekilişle araçlar yeni sahibine kavuşacak. 16-27 Mart arasında ön sipariş süreci devam edecek olan otomobil, 28 Mart'ta noter onaylı çekilişe dahil olacak. Ardından çekiliş sırasına göre yeni sahipler belli olacak.

Togg T10X Özellikleri

İki farklı donanım ve menzil seçeneği

160 kW motor gücü

Arkadan itişli kurulum

314 - 523 km menzil

Hızlı sarj süresi 28 dakika

Şarj kapasitesi 52,4 kWh

Togg T10X Fiyatları