Binlerce Akbank Müşterisinin Verileri Sızdırıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan veri ihlali bildirimine göre binlerce Akbank kullanıcısının verileri sızdırıldı. İşte detaylar!
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından bugün paylaşılan veri ihlali bildirimine göre binlerce Akbank kullanıcısının verileri sızdırıldı. Veri ihlali bildiriminde belirtilene göre durumdan etkilenen banka müşterisi sayısı 5.847.
Veri ihlali bildiriminde bahsi geçen banka müşterilerinin ad ve soyad, TC kimlik numarası, müşteri no, vergi dairesi, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesi numarası ve tarihi, hesap numarası, şube adı, döviz kodu, IBAN, ürün adı, faiz oranı ve açılış vade tarihi ile hesap açılış tutarı bilgilerinin sızdırıldığı belirtiliyor.
İhlalden 5.847 Akbank Müşterisi Etkilendi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan veri ihlali bildiriminin tamamı ise şu şekilde:
"Veri sorumlusu sıfatını haiz Akbank T.A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
- İhlalin; veri sorumlusu tüzel kişi müşterilerinin hesap açılış işlemleri için oluşturulan bir projenin kodunun yazımı sırasında mail adresi değişkeninin dinamik yazılması gerekirken statik yazılması neticesinde gerçekleştiği,
- 27.08.2022 ile 18.10.2022 tarihleri arasında hesap açılışı gerçekleştirilen bazı müşterilere ait elektronik hesap cüzdanlarının, bu müşteriler yerine hataen yine Banka müşterisi olan 20 adet tüzel kişi müşteriye (her birine farklı sayılarda) gönderildiği,
- İhlalden 5.847 banka müşterisinin etkilendiği,
- İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, müşteri işlem ve finans kategorileri dahilinde; ad ve soyad, TC kimlik numarası, müşteri no, vergi dairesi, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesi numarası ve tarihi, hesap numarası, şube adı, döviz kodu, IBAN, ürün adı, faiz oranı, açılış ve vade tarihi ile hesap açılış tutarı bilgileri olduğu,
- İhlalden etkilenen ilgili kişilerin akbank.com internet sitesi ve 4442525 telefon numarasından bilgi alabileceği
bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.03.2023 tarih ve 2023/463 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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