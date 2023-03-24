Binlerce Akbank Müşterisinin Verileri Sızdırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından bugün paylaşılan veri ihlali bildirimine göre binlerce Akbank kullanıcısının verileri sızdırıldı. Veri ihlali bildiriminde belirtilene göre durumdan etkilenen banka müşterisi sayısı 5.847.

Veri ihlali bildiriminde bahsi geçen banka müşterilerinin ad ve soyad, TC kimlik numarası, müşteri no, vergi dairesi, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesi numarası ve tarihi, hesap numarası, şube adı, döviz kodu, IBAN, ürün adı, faiz oranı ve açılış vade tarihi ile hesap açılış tutarı bilgilerinin sızdırıldığı belirtiliyor.

İhlalden 5.847 Akbank Müşterisi Etkilendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan veri ihlali bildiriminin tamamı ise şu şekilde: