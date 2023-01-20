Hackerlar Şirketlerin Yakasını Bırakmıyor: 37 Milyon Kişinin Verileri Çalındı!

T-Mobile, hackerların bir başka büyük veri ihlaline yol açtığını ve yaklaşık 37 milyon müşterinin bilgilerini çaldığını doğruladı. Şirket, düzenleyici bir dosyada sorunu 5 Ocak'ta keşfettiğini ve hackerların 25 Kasım'dan bu yana şirketten veri aldığını gördüklerini belirtti.

Veri ihlalini duyuran bir gönderide T-Mobile, hackerların müşteri bilgilerini çalmak için bir API kullandığını açıkladı.

Şirket, durumu keşfettikten 24 saat sonra sorunu kontrol altına alabilmiş olsa da kötü niyetli kişiler insanların isimlerini, fatura adreslerini, e-postalarını, telefon numaralarını ve doğum günlerini çalacak kadar uzun süre verilere erişebildiler.

T-Mobile 37 Milyon Müşterinin Verilerini Çaldırdı

Ayrıca kullanıcıların hesap numaralarını ve sahip oldukları hat sayısı gibi ilgili bilgileri de elde edebildiler ancak T-Mobile, ağının veya sistemlerinin ihlal edildiğine veya tehlikeye atıldığına dair şimdilik bir kanıt bulamadığını söyledi. Şirket, "hiçbir parola, ödeme kartı bilgisi, sosyal güvenlik numarası, resmî kimlik numarası ya da diğer finansal hesap bilgilerinin" çalınmadığını belirtti.

T-Mobile, ne olduğuna dair daha ayrıntılı bir bilgi elde etmek için olayı hâlâ araştırıyor ancak yatırımcıları olay nedeniyle muhtemelen önemli maliyetlere maruz kalacağı konusunda uyardı. The Wall Street Journal'a göre Federal İletişim Komisyonu da T-Mobile hakkında bir soruşturma başlattı çünkü bir sözcünün yayına söylediği gibi, "bu olay şirketteki bir dizi veri ihlalinin sonuncusu". Şirket daha önce de bu tür veri ihlallerine sebebiyet vermişti.