Dünyanın İlk Akciğer Kanseri Aşısı Test Aşamasına Girdi: Türkiye Dahil 7 Ülkede Deneniyor!

Son dönemde sağlık dünyasında en sevindirici gelişmeler arasında yer alan akciğer kanseri aşısı için test süreci resmen başladı. Yeni mRNA tipi aşı, şuanda Türkiye dahil 7 farklı ülkede test ediliyor. Detaylar haberde.

Dünyanın İlk Kanser Aşısı Türkiye Dahil 7 Ülkede 130 Farklı Hastada Test Edilecek!

Bilim insanları, bir yılı aşkın bir süredir vücudun kanser hücrelerini hedef alıp öldüren ve tekrar ortaya çıkmalarını engelleyen yeni mRNA aşısını test ediyor. BNT116 olarak adı verilen ve BioNTech firması tarafından üretilen aşı, ilk etapta en yaygın kanser türü olarak bilinen akciğer kanserinin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirildi. Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda ilk kez İngiltere'de bir hastaya uygulanan aşı, kısa bir süre önce Türkiye'nin de dahil olduğu 7 farklı ülkede denenmeye başlandı.

BNT116’nın birinci faz klinik testleri, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye’deki 34 araştırma merkezinde gerçekleştiriliyor. Yeni mRNA aşısı, radyoterapiden önceki erken evrelerden, geç evrelere kadar hastalığın farklı aşamalarındaki yaklaşık 130 kişiye immünoterapi tedavisiyle birlikte uygulanacak.

Bilmeyenler için, İngiltere’de ilk doz aşı Londra’da yaşayan 67 yaşındaki Janusz Racz isimli bir hastaya yapıldı. Altı hafta boyunca her hafta bir kez aşı uygulanan Racz'a, ilerleyen süreçteki 54 hafta boyunca her üç haftada bir aşı yapılacak. Mayıs ayında kanser teşhisi alan ve kemoterapi tedavisi gören Racz konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bilimin ilerlemesi insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmesinde yatıyor.” ifadelerini kullandı.

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