BioNTech Kolon Kanseri Aşısı İçin Faz 2 Çalışmalarına Başladı

BioNTech, kolon kanseri aşısı için faz 2 çalışmalarına başladığını duyurdu. Faz 2 denemeleri, adjuvan tedaviden sonra yeniden ortaya çıkan tümörlere sahip ve yüksek bir hayati riski bulunan yaklaşık 200 hastayı içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika ve İspanya'da başlanan faz 2 denemeleri ile bireye özel mRNA aşısının tümörlerin nüks etmesinin önüne geçip geçemeyeceğinin öğrenilmesi amaçlanıyor.

BioNTech Kolon Kanseri Aşısının Faz 2 Denemelerinde Ne Yapılacak?

BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci, BioNTech kolon kanseri aşısı için faz 2 çalışmalarına başlanması hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu deneme aşaması, hastalara kişiselleştirilmiş immünoterapi sunma çabalarımızda önemli bir dönüm noktasıdır. Birçok kanser, hastanın ameliyat olmasından sonra görünmez hale gelir ancak bir süre sonra görünmez olan tümör büyür ve metastaza yol açar. Kolon kanserinden muzdarip hastalarda yapılacak bu klinik çalışmada kan testi ile yüksek riskli hastaları belirlemeyi ve kişiselleştirilmiş mRNA aşısının bu tür nüks etmelerin önüne geçip geçemeyeceğini öğrenmeyi amaçlıyoruz."

BioNTech tarafından yapılan açıklamada bugün ilk kolorektal kanser hastasına mRNA kanser aşısının uygulandığı duyuruldu. Faz 2 denemelerinin Almanya, İspanya, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütlüğü belirtildi. Bu çalışma kapsamında yüksek riskli yaklaşık 200 hastanın incelenmesi, tedavinin söz konusu hastalarda işe yarayıp yaramayacağı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi planlanıyor.

Dünya çapında en ölümcül ikinci kanser olan kolorektal kanseri tedavi etmek için yeni tedavilere ihtiyaç olduğuna dikkat çekilerek normalde adjuvan kemoterapinin ardından tümörlerin yeniden nüks edip etmeyeceğini görmek için dikkatlice beklemeyi gerektirdiğine vurgu yapıldı.

Bu hastaların bir kısmında tümörlerin ameliyattan sonraki 2-3 yıl içinde yeniden nüks ettiği görülür ancak klinik deneylerde yüksek nüks etme riskine sahip hastalar, tümör DNA'sını tespit eden oldukça hassas bir kan testi sayesinde erkenden belirlenebilecek.

Faz 2 denemelerinde standart gözlem sürecine kıyasla çok daha kısa sürede sonuç alınabilecek. Tedavi, BioNTech tarafından belirtilen ilk yüksek riskli hastaya Avrupa'daki bir klinikte uygulandı. Öte yandan BioNTech diğer kanser türleri için de klinik çalışmalarını sürdürüyor.