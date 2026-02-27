iPhone'ları Unutun! Gelecekte Paranızı Bu Teknolojiye Harcayacaksınız

Meta için 2025, giyilebilir teknolojinin gerçek bir gelir kapısına dönüştüğü yıl oldu. Bildiğiniz üzere şirket yaklaşık 10 yıldır sanal gerçeklik teknolojilerine yatırım yapıyor ama bu yatırımın karşılığını almakta zorlanıyordu. Meta'ya para getiren şey ise Quest serisi karma gerçeklik başlıkları değil, Ray-Ban ile ortak geliştirilen akıllı gözlükler oldu. Counterpoint tarafından yayınlanan bir rapora göre akıllı gözlük pazarı geçtiğimiz yıl önemli ölçüde büyüdü. Pazarın yüzde 82'sini kontrol eden Meta ise bu büyümeden en çok pay alan şirket oldu

Akıllı Gözlük Pazarında Son Durum Ne?

2025, akıllı gözlük üreticileri için oldukça kârlı bir yıl oldu. Counterpoint'in yayınladığı bir rapora göre pazar, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139 büyüdü. 2024 yılında global akıllı gözlük pazarının değeri ortalama 1,2 milyar dolar ile 1,9 milyar dolar arasındaydı. 2025'te ise bu sayı tahmini 3,5 - 4,5 milyar dolar bandına ulaştı. Yani yaklaşık 200 milyar TL.

Büyüme tek bir bölge ya da ülke ile sınırlı kalmadı. Çeşitli raporlardan elde edilen veriler, akıllı gözlük kullanımının tüm dünyada arttığını gösteriyor. Mevcut pazarda en büyük pay yüzde 37 ile Kuzey Amerika'ya ait. Bunu yüzde 30 ile Batı Avrupa, yüzde 6 ile Çin, yüzde 2 ile Hindistan ve yüzde 1'in altında bir payla Türkiye gibi ülkeler takip ediyor.

Pazardaki en büyük pay ise yüzde 82 ile Meta'ya ait. Meta'nın Ray-Ban ile ortak geliştirdiği Stories adlı ilk akıllı gözlüğünü tanıtmasının üzerinden tam beş yıl geçti. Şirket, sürpriz bir şekilde kullanıcıların beğenisini kazanan bu gözlüğün ardından iki yeni model daha tanıttı Söz konusu modellerin sonuncusu ise Meta Ray-Ban Display oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan bu gözlük, önceki modellerin aksine sahip odluğu ekran ile dikkatleri üzerine çekti ve büyük beğeni topladı. Şirketin ayrıca Oakley ile ortak geliştirdiği bazı gözlükler de mevcut. Ancak Meta, pazardaki tek büyük şirket değil. En azından artık değil. Başta Xiaomi ve Meizu olmak üzere pek çok Çinli üretici sosyal medya devinin başarısını taklit etmek için kolları sıvadı.

Hatta bu modellerden biri olan Mijia Smart Audio Glasses, kısa süre önce 10.999 TL fiyat etiketi ile Türkiye'de satışa çıktı. Ancak Meta hala zirvede. En çok satan modellere baktığımızda Meta'nın birinci ve ikinci nesil akıllı Ray-Ban akıllı gözlük modellerinin zirvede olduğunu görüyoruz. Onları Oakley Meta HSTN ve Oakley Meta Vanguard takip etti.

Mijia Smart Audio Glasses ise beşinci sıraya yerleşerek Meta dışında listeye giren tek model oldu. Gördüğünüz üzere Meta, akıllı gözlük pazarında lider olsa da rekabet aslında yeni başlıyor. Önümüzdeli yıllarda pazarın çok daha büyümesi ve çok daha markanın oyuna girmesi bekleniyor. Peki ama neden?

Akıllı Gözlük Teknolojisi Neden Popülerleşiyor?

Akıllı gözlük teknolojilerinin popülaritesi son birkaç yıldır sürekli artsa da bu yeni bir teknoloji değil. Temelleri 1990'larda atılan akıllı gözlüklerin ilk modern versiyonu için Google Glass olmuştu. 2012'de duyurulan ve 2014'te satışa çıkan bu gözlük, pek çok vaatte bulunsa da dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle başarısız oldu.

Modern akıllı gözlükleri başarılı yapan ve popülaritesinin artmasına neden olan iki unsur var. Bunlardan ilki sosyal medya. Kısa videoların her platformda yaygınlaşması ve bu videoları üretmenin kolay olması herkesin "içerik üretici" olmasına neden oldu. Herkesin her anını kayıt altına aldığı bir dünyada kameralı akıllı gözlüklerin başarıya ulaşması da kaçınılmazdı.

Diğeri ise yapay zeka. Yukarıda bahsettiğimiz üzere modern akıllı gözlüklerin bir çoğu ekransız. Ancak bu onların sadece kamera ve hoparlörden ibaret oldukları anlamına gelmiyor. Yapay zeka sayesinde gözlük sizin gördüğünüzü görebiliyor, duyduğunuzu duyabiliyor ve siiznle konuşabiliyor.

Bu da pek yeni kullanım alanı açıyor. Tüm bu nedenlerin ve sayısı giderek artan ekranlı modellerin akıllı gözlükleri daha da popüler hale getirmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bana göre akıllı gözlükler tüketici elektroniğinin geleceği ve telefonların yerini alacak potansiyele sahip bir teknoloji. Ancak bahsettiğim mevcut modeller değil. Yakın gelecekte akıllı gözlüklerin hepsi ekranlı olacak. Belirli ölçüde hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçelik teknolojisi bu yapıda sunulacak. Yani telefonunuz, bilgisayarınız, televizyonunuz neredeyse 7/24 gözünüzün önünde olacak.

Bunu Quest'lerin gözlük versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Dışarıdan bakan insanlar ise sizin ekranınızda ne olduğunu göremeyecek. Aslında bu teknolojinin ilk örneklerinden birini Meta Ray-Ban Display Glasses ile gördük. Ancak bu henüz başlangıç. Birkaç yıl içerisinde markalar çok daha gelişmiş modellerle karşımıza çıkacak. Böylece telefonlar ve bilgisayarlar yerini akıllı gözlüklere bırakacak.