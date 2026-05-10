La Casa de Papel Hayranları Müjde! Efsane Dizi Geri Dönüyor

Netflix'in en efsane dizilerinden La Casa de Papel, ilk olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlamış ve 2021'de yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen dizi hâlâ büyük ilgi görmeye devam ediyor ve Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer almayı sürdürüyor. Netflix de bu ilgiyi canlı tutmak için daha önce Berlin isimli yan diziyi yayınlamıştı. Görünüşe göre şirket, La Casa de Papel evrenini büyüterek daha fazla gelir elde etmeyi planlıyor.

La Casa de Papel Evreni Devam Edecek mi?

Kısa süre önce La Casa de Papel evreninin yan dizisi Berlin için ikinci sezon etkinliği düzenleyen Netflix, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla serinin henüz sona ermediğini ve devam edeceğini resmen açıkladı. "Devrim henüz bitmedi. LA CASA DE PAPEL dünyası devam ediyor." ifadelerini kullanan şirket, serinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

The revolution isn't over yet. The world of LA CASA DE PAPEL continues... pic.twitter.com/2nxNRrYlkw — Netflix (@netflix) May 9, 2026

Elbette bu açıklama, yalnızca ana dizideki Berlin karakterini merkezine alan yan dizinin ikinci sezonunu duyurmak için yapılmadı. Yani Netflix La Casa de Papel evreni için yeni projeler hazırlıyor gibi görünüyor. Ancak şirket şu an için tam olarak ne üzerinde çalıştığını açıklamış değil.

Bu nedenle Berlin’in üçüncü sezonu, ana dizideki başka karakterlere odaklanan yeni yan diziler veya doğrudan La Casa de Papel 6. sezonu gibi ihtimaller söz konusu. Bununla birlikte tıpkı La Casa de Papel: Kore gibi farklı ülkelere özel yeni uyarlamalar da görebiliriz.

Hatta Netflix’in bu kadar büyük ve dikkat çekici bir duyuru yapmış olması aynı anda birden fazla proje hazırladığı ihtimalini de güçlendiriyor. Kısacası ortada büyük bir belirsizlik var. Ama güçlü bir tahmin de var.

Yeni LCDP Dizisi Nasıl Olacak?

Tanıtım videosunu izlediyseniz finalde gömülü altın külçelerinden birinin yeniden ortaya çıkarıldığını fark etmişsinizdir. Çok fazla spoiler vermeden anlatmak gerekirse dizinin sonunda Profesör, İspanya Merkez Bankası’ndaki altınları çıkarmayı başarmış ancak sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle altınlar toprağa gömülmüştü.

Fragmanda bir altın külçesinin yeniden topraktan çıkarıldığını gördüğümüze göre Netflix, doğrudan ana hikâyenin devamına hazırlanıyor olabilir. Hatta belki yeni proje, ikinci büyük soygunu engellemeye çalışan Albay Tamayo’ya odaklanabilir.

Ancak Tamayo önemli bir karakter olsa da Berlin, Profesör veya Nairobi gibi izleyicilerin güçlü bağ kurduğu isimlerden biri değil. Bu nedenle Netflix’in yeni projede altının peşine düşen farklı karakterleri veya eski soygunun sonuçlarını konu alan yeni bir hikâye anlatması daha olası görünüyor. Dediğimiz gibi şu anda bir bilgi mevcut değil.

Netflix, Neden La Casa de Papel Evrenini Genişletiyor?

Netflix'in yıllar geçmesine rağmen La Casa de Papel evreninden vazgeçmeme sebebi tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla para kazanmak. Paylaşılan izlenme verilerine bakıldığında La Casa de Papel'in Netflix için hâlâ inanılmaz derecede değerli bir marka olduğu görülüyor. Hatta dizi yayınlandığı dönemde platforma milyonlarca yeni abone kazandıran yapımlar arasında gösteriliyordu.

Üstelik aradan yıllar geçmesine rağmen izlenme sayıları da düşmüş değil. Netflix'in paylaştığı verilere göre La Casa de Papel, 2023 ile 2025 yılları arasında toplamda 1,3 milyar saat izlendi. Bu da yaklaşık 160 milyon izlenmeye denk geliyor. Yan dizi Berlin'in ilk sezonu da uzun süre boyunca Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Tabii diziseverlerin La Casa de Papel evrenine olan ilgisi hâlâ devam ettiği için Netflix de bu popülerliği değerlendirmek ve daha fazla gelir elde etmek istiyor gibi görünüyor. Firmanın bu evreni nasıl devam ettireceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

La Casa de Papel, benim için en iyi Netflix dizileri arasında yer alan efsane yapımlardan biri. Ana diziyi ve yan dizi olan Berlin’i bitirmiş, 15 Mayıs’ta yayınlanacak ikinci Berlin sezonunu da heyecanla bekleyen bir hayran olarak Netflix’in bu hamlesine açıkçası şaşırmadım ama sevindim.

Her iki dizi de temelde soygun temasına odaklansa da hiçbir zaman sıkıcı hissettirmedi. Karakterler, atmosfer ve olay örgüsü izleyiciyi sürekli ekran başında tutmayı başardı. Bu nedenle Netflix’in yeni projede de Álex Pina yönetmenliğinde kaliteli ve sürükleyici bir iş çıkaracağını düşünüyorum.