OpenAI Destekli Akıllı Gözlük Tanıtıldı! Canlı Çeviri Yapabiliyor

Akıllı saat, yüzük ve gözlük üretmesiyle bilinen Çinli üretici Rollme, VistaView AI Smart Glasses adlı yeni akıllı gözlük modelini resmî olarak duyurdu. Özellikle sporcuları ve açık havada vakit geçirmeyi seven kullanıcıları hedefleyen cihaz, OpenAI destekli yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. İşte Rollme VistaView AI Smart Glasses teknik özellikleri ve fiyatı...

Rollme VistaView AI Smart Glasses Özellikleri Neler?

Kamera: 13 MP (Sony IMX386)

13 MP (Sony IMX386) Video Kaydı: 1080p / 30 FPS

1080p / 30 FPS Görüntü Sabitleme: Destekleniyor

Destekleniyor Depolama Alanı: 32 GB

32 GB Ses: Dahili hoparlör ve surround ses desteği

Dahili hoparlör ve surround ses desteği Gürültü Engelleme: Var (rüzgâr gürültüsü azaltma teknolojisi)

Var (rüzgâr gürültüsü azaltma teknolojisi) Kontrol: Dokunmatik kontrol paneli

Dokunmatik kontrol paneli Yapay Zekâ Özellikleri: OpenAI destekli nesne tanıma, çoklu dil çeviri desteği

OpenAI destekli nesne tanıma, çoklu dil çeviri desteği Batarya Kapasitesi: 300 mAh (50 dakika video kaydı, 10 saat müzik dinleme, 120 saate kadar bekleme süresi)

300 mAh (50 dakika video kaydı, 10 saat müzik dinleme, 120 saate kadar bekleme süresi) Renk Seçenekleri: Blazing Orange

Blazing Orange Fiyat: 99,99 dolar

Rollme VistaView, diğer akıllı gözlük modellerinde olduğu gibi dahili kamerayla geliyor. 13 MP çözünürlüğündeki bu kamera ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Üstelik cihazda görüntü sabitleme teknolojisi de bulunuyor. Bilmeyenler için görüntü sabitleme, video çekerken oluşan sarsıntıları azaltan bir teknoloji. Özellikle yürürken, koşarken veya hareket hâlindeyken çekilen videoların daha akıcı ve net görünmesini sağlıyor.

Fotoğraf ve videoların kaydedilmesi için 32 GB depolama alanına sahip Rollme VistaView, dahili hoparlör ve surround ses desteği de sunuyor. Bu sayede kullanıcılar kulaklığa ihtiyaç duymadan müzik dinleyebiliyor veya telefon görüşmesi yapabiliyor.

Bu arada rüzgar gürültüsü azaltma teknolojisi bulunduğunu da söylemek gerekiyor. Bu, özellikle dış mekânda kullanım sırasında oluşan rüzgâr sesini azaltmaya yarıyor. Böylece daha net telefon görüşmesi yapılabiliyor ve müzik dinlenebiliyor.

Dokunmatik kontrol paneli üzerinden sesi artırıp azaltma, telefon çağrılarını yanıtlama veya sonlandırma gibi işlemleri mümkün kılan akıllı gözlük, OpenAI destekli yapay zekâ özellikleriyle öne çıkıyor. Popüler sohbet botu ChatGPT’nin geliştiricisi olarak bilinen OpenAI’ın yapay zekâ modelleri sayesinde cihazda nesne tanıma ve çoklu dil çeviri desteği sunuluyor.

Nesne tanıma özelliği gözlüğün kamerasıyla görülen nesneleri veya yazıları analiz ederek kullanıcıya bilgi veriyor. Örneğin kullanıcı kamerayı bir tabelaya doğrultursa akıllı gözlük, tabelada ne yazdığını kullanıcıya aktarabiliyor. Çoklu dil çeviri özelliği ise farklı dillerde yapılan konuşmaları ve metinleri çevirmeye yarıyor.

Mesela yurt dışında bir restorandaki menü Türkçeye çevrilebiliyor veya yabancı biriyle konuşurken karşı tarafın söyledikleri anlık olarak Türkçe diline aktarılabiliyor. Bu da iletişimi sürdürmek adına büyük önem taşıyor.

Öte yandan Rollme VistaView’ın 300 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim. Bu batarya cihazın 50 dakika boyunca kesintisiz video kaydı yapmasına ve 10 saate kadar müzik oynatmasına imkân tanıyor. Akıllı gözlük ayrıca 120 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Son olarak cihazın Blazing Orange renk seçeneğiyle satışa sunulduğunu da söyleyelim.

Rollme VistaView AI Smart Glasses Fiyatı Ne Kadar?

Rollme VistaView AI Smart Glasses modeli 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Akıllı gözlüğün kutu içeriğinde ise şarj kablosu, koruyucu kılıf ve temizleme bezi yer alıyor. Bu arada karşılaştırma yapmak gerekirse en popüler akıllı gözlük modellerinden Ray-Ban Meta Gen 2, 379 dolara satılıyor.

Rollme VistaView AI Smart Glasses Türkiye'de Satılacak mı?

Rollme VistaView AI Smart Glasses’ın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair şu anda herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Ancak Rollme’nin akıllı saat ve giyilebilir teknoloji ürünlerini resmi web sitesi üzerinden birçok ülkede satışa sunduğunu belirtelim.

Yani cihazı dilerseniz satın alabilirsiniz ancak yurt dışından kargo ile geleceği için ödemenin dolar üzerinden yapılacağını söyleyelim. Ürün doğrudan yurt dışından gönderileceği için gümrük vergisi ve ek ithalat ücretleriyle karşılaşmanız da olası.

Editörün Yorumu

Akıllı gözlükler son birkaç yıldır giderek daha popüler hâle geliyor. Ancak piyasadaki modellerin çoğu ya çok pahalı oluyor ya da günlük kullanım için yeterince ideal görünmüyor. Rollme VistaView ise 99,99 dolarlık fiyat etiketiyle daha ulaşılabilir olmayı hedefliyor gibi duruyor. Özellikle OpenAI destekli nesne tanıma ve anlık çeviri özelliklerinin günlük hayatta gerçekten işe yarayabileceğini düşünüyorum.

Öte yandan 50 dakikalık video kayıt süresinin biraz kısa kaldığını söylemek gerekiyor. Özellikle uzun yürüyüşlerde daha yüksek batarya kapasitesi çok daha iyi olabilirdi. Yine de cihazın fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda bu durumu normal karşılayabiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Rollme VistaView AI Smart Glasses özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.