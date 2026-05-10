Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Galaxy S26'nın Sevilen Özelliğiyle Gelecek!

Huawei'nin geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Mate 80'in devam modeli için geri sayım başladı. Son gelişmeler yaklaşan Mate 90'ın kullanıcıların uzun bir süredir beklediği bir güvenlik özelliğine sahip olacağını gösteriyor. İşte Huawei Mate ile ilgili son detaylar!

Huawei Mate 90 Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısıyla Gelecek

Güvenilir sektör kaynakları Huawei’nin yaklaşan Mate 90'da ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanacağını iddia etti. Bilindiği üzere Mate 70 ve Mate 80 serilerinde yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucusu bulunuyordu. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa yeni modelde parmak izi sensörü ekranın altına taşınabilir.

Aslında ekran altı parmak izi tarayıcısı şirket için yeni bir özellik değil. Hatırlanacağı üzere Çinli marka Mate 30’dan Mate 60’a kadar ekran altı optik parmak izi okuyucusu kullanmıştı. Ancak bilinmeyen bir nedenle Mate 70 ve Mate 80 serilerinde parmak izi tarayıcısı yan tarafa taşındı.

Tabii optik ve ultrasonik parmak izi okuyucular arasında önemli farklar bulunuyor. Optik sensörler parmak izini bir fotoğraf gibi tararken, ultrasonik sensörler ses dalgaları kullanarak parmağın üç boyutlu bir haritasını oluşturuyor. Hatta deri altındaki katmanları bile analiz edebiliyor. Bu da güvenlik ve doğruluk açısından daha yüksek bir seviye sunuyor diyebiliriz.

Henüz Huawei'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin daha önce ultrasonik parmak izi teknolojisi için patent başvurusunda bulunduğunu da dikkate aldığımızda söz konusu sızıntının çok yüksek ihtimalle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yine de markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei Mate 90 Özellikleri Neler Olacak?

Şu an için Huawei Mate 90'ın özellikleriyle ilgili bir sızıntı ortaya çıkmadı. Fakat burada Mate 80 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere telefonda 7 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Kirin 9020 işlemcisi kullanılmıştı. İşlemcinin oyun performansına baktığımızdaysa Genshin Impact'i ve Call of Duty Mobile'ı 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz.

Şu an için kesin olmasa da Huawei Mate 90'da Kirin 9050 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Bu donanım 3 nm mimarisi sayesinde 7 nm tabanlı selefine kıyasla önemli bir performans artışı sunacak. Aynı zamanda daha az güç tüketecek ve daha az ısınacak diyebiliriz. Bu performans artışıyla birlikte oyunlarda da daha iyi bir performans gösterecek.

Huawei Mate 90 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Mate 80 geçtiğimiz yılın kasım ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şu an için resmi bir açıklama gelmese de akıllı telefonun serinin diğer üyeleriyle birlikte bu yılın ekim ayında tanıtılması söz konusu. Öte yandan Huawei'nin geçen yılki Mate 80 serisini ülkemize getirmediğini belirtelim. Bu nedenle Mate 90 serisinin de Türkiye'yi pas geçme ihtimali bulunuyor.

Huawei Mate 90 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Mate 80'in 4.699 yuan (31.348 TL) başlangıç fiyat etiketiyle raflardaki yerini almıştı. Yeni modelin işlemcisi başta olmak üzere birçok detayda selefinden daha iyi alacağını düşündüğümüzde 4.999 yuan (33.350 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da Türkiye’deki vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 63.500 TL seviyesine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Daha önce Huawei'nin Mate serisi telefonlarını kullanma şansım oldu. Dürüst olmam gerekirse benim için gerçekten iyi bir deneyimdi. PUBG Mobile, Genshin Impact ve Call of Duty Mobile gibi oyunları en ufak bir sorun olmadan oynayabiliyordum diyebilirim. Yaklaşan Mate 90'ın da işlemcisi ve kamerası başta olmak üzere kullanıcılara üst seviye bir deneyim sunacağını düşünüyorum.