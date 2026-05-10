iQOO'nun 2K Ekranlı Amiral Gemisi Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Şubat ayında 15 Ultra'yı kullanıcılara sunan iQOO, aradan çok zaman geçmeden seriye 15T isimli yeni bir model daha ekleyecek. Daha önce temel özellikleri sızdırılan akıllı telefonun kısa bir süre önce işlemcisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre ürün özellikle oyunlarda üst düzey bir performans gösterecek.

iQOO 15T İşlemcisi Ne Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre iQOO 15T, MediaTek Dimensity 9500’in Monster isimli özel bir versiyonundan güç alacak. Bununla birlikte akıllı telefonda markanın kendi geliştirdiği Q3 oyun yongası da yer alacak. Bu gelişmeler cihazın özellikle oyun performansında kullanıcıları kesinlikle üzmeyeceği anlamına geliyor.

iQOO'nun geliştirdiği Q3 yongası işlemciyle birlikte çalışarak grafik iş yükünü işlemciden alıyor ve bu sayede hem performansı artırıyor hem de güç tüketimini düşürüyor.

İşlemcinin oyun performansı ise etkileyici. Zira kaynaklara göre Dimensity 9500 Monster Edition Genshin Impact’i herhangi bir kare hızı kaybı olmadan istikrarlı bir şekilde 60 FPS’de çalıştırabiliyor. Bu da mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun yaşamadan akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Bununla birlikte söz konusu yonga setinin 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek performans, daha az güç tüketimi ve ısınma sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

iQOO 15T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.82 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Parmak İzi: Ekran altı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition

RAM ve Depolama: 8/12/16 GB RAM ve 256/512 GB

Ana Kamera: 200 MP

Yardımcı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 8000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu

Su/Toz Direnci: IP68 + IP69

iQOO 15T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 15T'de 6,82 inçlik, 2K çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran mevcut olacak. iQOO 15 Ultra'da 6,85 inçlik, 144Hz yenileme hızlarına ve 1440 x 3168 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel karşımıza çıkmıştı. Yani iki model ekran tarafında benzer bir performans gösterecek.

Kullanıcılar, 144Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek. 2K çözünürlüğüyle ise ekranı keskin ve net bir şekilde görebileceksiniz. Öte yandan AMOLED paneli siyahları en gerçekçi haliyle gösterebilecek.

iQOO 15T Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 200 megapiksel ana ve 50 megapiksel çözünürlüklü şu an için türü belli olmayan yardımcı bir kamera bulunacak. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Burada bir karşılaştırma yaparsak, iQOO 15 Ultra'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyordu.

Ultra geniş açı kameraları çektiğiniz görsellerde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenize yarıyor. Periskop telefoto sensörleri ise çok uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor diyebiliriz.

iQOO 15T Bataryası Nasıl Olacak?

Ürünün bataryası da kullanıcıları üzmeyecek gibi görünüyor. Zira son raporlara göre cihazda 100W kablolu şarj destekleyen 8.000 mAh’lik bir pil yer alacak. Bununla birlikte kablosuz şarj desteğinin bulunmayacağı da söyleniyor. Bu sayede telefonun batarya ömrü uzun olacak ve aynı zamanda kısa sürede hızlı bir şekilde şarj edilebilecek.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 15T 20 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte cihazın özelliklerini, tasarımını ve fiyatını net bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında markanın ülkemizde çok fazla aktif olmadığını ve bu nedenle iQOO 15T'nin çok yüksek ihtimalle Türkiye'de satılmayacağını belirtelim. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

iQOO 15T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15, 4.199 yuan (vergisiz yaklaşık 28.013 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. iQOO 15T'nin daha iyi özelliklere sahip olacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 4.499 yuan (vergisiz yaklaşık 30.000 TL) seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alması sürpriz olmaz. Bu da Türkiye’de vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 60.800 TL seviyelerine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Mobil oyunları çok seven birisi olarak iQOO 15T'nin işlemcisi beni memnun etti. Buna ek olarak cihazda markanın kendi geliştirdiği Q3 oyun çipi de işlemcinin yükünü hafifleterek daha stabil bir oyun performansı sunmasını sağlayacak. Bununla birlikte 144Hz ekran yenileme hızı akıcılık konusunda fazlasıyla başarılı olacak. Bataryası da 8.000 mAh kapasitesinde olacağından gün içinde sürekli olarak şarj cihazı aramanıza gerek kalmayacak. Bu da benim gibi telefonunu gün içerisinde iki kez şarj eden kullanıcılar için oldukça önemli bir detay diyebilirim.