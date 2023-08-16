Yeni Birçok Akıllı Telefon 24 GB RAM ile Gelmeye Hazırlanıyor: Peki Neden?

Apple'ın iPhone 15 Pro modellerinin RAM'ini 8 GB'a mı yükselteceğini yoksa 6 GB'ta mı kalacağını henüz bilmiyoruz ancak bu esnada Android üreticileri, birkaç yıl önce aşırı gibi görünen 16 GB RAM'in çok daha ötesine geçmeye başladılar.

Bir sonraki hedef 24 GB RAM olacak gibi görünüyor ve önümüzdeki aylarda Çin'den gelen birkaç yeni telefon, en üst düzey MacBook Air kadar RAM içerecek. Peki bir akıllı telefonda neden bu kadar RAM'e ihtiyacımız var?

24 GB RAM'li Android Telefonlar Yolda

Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe geçen hafta yaklaşmakta olan OnePlus Ace 2 Pro için bir afiş yayınladı ve 24 GB'ın Çin Android amiral gemileri için yeni norm olmak üzere olduğunu ortaya koydu. Ace 2 Pro, 24 GB LPDDR5X paketine sahip ilklerden biri olacak.

Xiaomi ise Çarşamba günü Redmi K60 Ultra'yı yeni katlanabilir Mix Fold 3 ile birlikte tanıttı. İlginç bir şekilde, katlanabilir modelde 24 GB RAM yok ancak K60 Ultra'da var.

Bu ikisinden önce ise Red Magic 8S Pro+ oyun telefonu geçen ay piyasaya sürüldü ve Redmi telefonuna benzer bir 24 GB/1 TB konfigürasyonuna sahipti.

24 GB RAM Neler Yapabilir?

Peki üst düzey özelliklere sahip telefonlarda neden bu kadar belleğe ihtiyacımız var?

Görünüşe göre bu, telefonun birden fazla uygulamayı günlerce hafızada tutabildiği daha iyi bir genel mobil deneyimle ilgili.

Gadgets360 birkaç gün önce OnePlus Ace 2 Pro'nun 24GB SK Hynix RAM kullanarak aynı anda 54 uygulamayı aktif tutabileceğini aktardı.

Bu bir noktada kulağa etkileyici gelse de pek çok kullanıcı gereksiz olduğunu düşünüyor öyle ki bunun pil ömrü üzerindeki olası etkisi de tartışmaya açık bir durum.

Apple Tarafında Durumlar Ne?

Bir başka iddia ise Android geliştiricilerinin 24 GB RAM kararını iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile daha iyi rekabet edebilmek için aldığı yönünde.

Apple, iPhone 15 Pro'larla birlikte 3nm A17 Bionic işlemcisini tanıtmak üzere. Öngörülebilir gelecekte başka hiçbir akıllı telefon 3nm çip sunmayacak.

Bu da iPhone 15 Pro modellerinin en hızlı ve en verimli işlemciye sahip olacağı anlamına geliyor. Belki de Android geliştiricileri yeni nesil iPhone'larla rekabet etmenin en iyi yolunun RAM'i üçe ya da dörde katlamak olduğu düşünüyor olabilir.

Durum ne olursa olsun, iPhone 15 Pro'ları 24 GB RAM'e sahip Android telefonlarla karşılaştıran hız testlerini görmeden önce tüm bu cihazların piyasaya sürülmesini beklememiz gerekiyor.