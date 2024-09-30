Bu Gelişme Akıllı Telefon Satın Alacakları Bir Hayli Üzecek!

Akıllı telefon fiyatlarının belirlenmesinde en önemli etkenlerden biri de şüphesiz işlemciler. Maalesef son ortaya çıkan raporlar, Qualcomm ve MediaTek'in çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi yongalarının fiyatlarını artırma kararı aldığını ortaya koyuyor.

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 İşlemcileri Seleflerinden Daha Pahalı Olacak

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4'ün fiyatının selefi 8 Gen 3'ten yaklaşık yüzde 20 daha fazla olacağını iddia etti. Benzer bir iddia Dimensity 9400 için de mevcut. Kaynaklar, bu işlemcinin de selefinden yüzde 20 daha pahalı olacağını öngörüyor.

Yukarıdaki iddiaların gerçek çıkması durumunda 2025'te çıkış yapması beklenen Galaxy S25, OnePlus 13 ve Sony Xperia 1 VII gibi bu iki yongadan güç alacak akıllı telefonların beklenenden daha pahalı bir şekilde tüketiciye ulaşması söz konusu olabilir.

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