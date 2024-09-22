Qualcomm, Kötü Günler Yaşayan Intel'i Satın Almak İçin Çalışmalara Başladı: Çip Dünyasında Devrim Yaratabilir!

Uzun bir süredir Çin ve ABD tarafları arasındaki büyük rekabetle anılan çip endüstrisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İddialara göre Qualcomm, oldukça çalkantılı günler yaşayan ABD merkezli işlemci devi Intel'i satın almak için kolları sıvadı. Detaylar haberde.

Qualcomm, Batmaya Yüz Tutan Intel'i Satın Alarak İşlemci Pazarında Lider Olmayı Hedefliyor

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre, Snapdragon mobil işlemci serisi ile tanıdığımız Qualcomm, yılların çip üreticisi Intel'i satın almak için yeni bir teklifte bulundu. Şirket, son zamanlarda oldukça çalkantılı günler geçirip, küçülmeye giden Intel'i bünyesine katarak mobil işlemci pazarında tek lider olmayı hedefliyor.

Yapay zeka devrini kaçırdığı yönündeki eleştirilerle beraber borsada hisseleri adeta çakılan ve bu yılın başında mali tahminlerinin altında kaldığını açıklanan Intel, geçtiğimiz haftalarda 2024’ün sonuna kadar toplamda 15.000 çalışanını işten çıkarma kararı alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirketin finansal karnesi bugünlerde yatırımcılar arasında güvensizlik oluştururken, firmanın anavatanı ABD'den rakibi Qualcomm bu durumu bir fırsata çevirebilir. Daha öncesinde Intel'in bazı in bazı çip tasarım bölümlerini satın alma isteğiyle gündeme gelen Qualcomm'un kısa bir süre önce şirketin tamamını bünyesinde katmak için bir teklif sunduğu bildiriliyor.

Söylentilere göre, söz konusu teklif kapsamındaki anlaşma tam olarak kesinleşmedi. Teklifin mali detayları hakkında da henüz bir bilgi yok. Öte yandan sektör analistleri, olası bir birleşmenin işlemci pazarında büyük etkilere yol açabileceğinin altını çiziyor. Ayrıca, anlaşmanın rekabet yasaları çerçevesinde nasıl yorumlanacağı da merak konusu

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