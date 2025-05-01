Akıllı Telefon Pazarında Rekabet Kızıştı: Apple ve Samsung Arasında Sadece "Burun Farkı" Var!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Başta Apple, Samsung ve Xiaomi olmak üzere pek çok üretici, rakiplerinden daha çok telefon satmak ve liderliği ele geçirmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki bu yarışta son durum ne? Canalys tarafından hazırlanan son rapor, devler arasındaki "burun farkını" ortaya çıkardı. İşte detaylar!

Akıllı Telefon Savaşları Kızıştı: 2025'in İlk Üç Ayında Kim Kazandı?

Samsung, 2025'in ilk çeyreğinde Apple'ı geride bırakarak liderliğini korudu. Canalys'in son raporuna göre, küresel akıllı telefon pazarı yalnızca yüzde 0,2 büyürken, Samsung 60,5 milyon adet satışla birinci sırada yer aldı. Apple ise yüzde 13'lük büyümeyle ikinci oldu. Ancak diğer araştırma firmalarının verileri farklı bir tablo çiziyor.

Canalys, Samsung'un yüzde 20'lik pazar payıyla zirvede olduğunu açıklarken, Apple yüzde 19 payla onu yakından takip etti. Ancak Counterpoint Research, Apple'ın Samsung'u geçtiğini iddia ediyor. IDC ise Samsung'un liderliğini doğruluyor ancak satış rakamlarında farklılıklar var.

Pazar araştırma şirketlerinin metodolojileri ve veri toplama yöntemleri farklı olduğu için rakamlar değişkenlik gösteriyor. Bu durum, hangi firmanın gerçekten lider olduğu konusunda kafa karışıklığına yol açıyor. Ancak kesin olan bir şey var ki bu rekabetin kazananı Apple.

Samsung her ne kadar neredeyse her çeyrekte daha fazla telefon satsa da bunların büyük bir kısmını giriş seviyesi ve orta sınıf modeller oluşturuyor. Apple ise sadece amiral gemisi telefonlar satıyor ve bunlardan çok ciddi bir kar elde ediyor. Bu nedenle adet bazında satışlar yakın olsa da kazanılan parada Apple açık ara önde.

Her ne kadar rakamlar tartışmalı olsa da, iki devin rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Yılın geri kalanında kimin öne geçeceği merak konusu.