Call of Duty filminin yönetmeni Peter Berg, uyarlamanın Modern Warfare serisini temel alacağını açıkladı. Berg, filmde serinin en çok değer verilen karakterlerinden biri olan Captain Price'ın da yer alabileceğini söyledi. Serinin en bilinen karakterlerinden biri olan Price'ın filmde yer alması hâlinde hayranların filme daha çok öncelik vermesini sağlaması bekleniyor.

Captain Price'ın Call of Duty Filmine Nasıl Bir Katkısı Olur?

Captain Price, Call of Duty 4: Modern Warfare ile oyuncuların karşısına çıktığından beri serinin en tanınan karakterlerinden biri. Hem ilk Modern Warfare üçlemesinde hem de yıllar sonra yeniden başlayan seride önemli bir yere sahip. Price'ın filmde yer almasının oyunlardaki Modern Warfare atmosferinin sinemaya aktarılmasında doğrudan rol oynaması beklenebilir. Karakterin hikâyedeki yeri ve onu hangi oyuncunun canlandıracağı henüz belli olmasa da eğer karakter iyi işlenirse hayranların beklentisi karşılanabilir.

Call of Duty Filminde Hangi Oyuncular Olacak?

Peter Berg, oyuncu seçmelerinin başladığını açıkladı. Şu ana kadar filmde rol alacağı kesinleşen bir oyuncu yok. Captain Price'ı kimin canlandıracağı da bu nedenle henüz bilinmiyor. Filmin yapımını Paramount Pictures ve Activision üstleniyor. Peter Berg yönetmenliğin yanında senaryoyu Taylor Sheridan ile birlikte yazıyor. Filmin hikâyesi ve kadroda yer alacak diğer karakterler hakkındaki ayrıntılar henüz belirsizliğini koruyor.

Call of Duty Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Paramount Pictures ve Activision ortaklığıyla geliştirilen Call of Duty filmin vizyon tarihi, orijinal oyunun 25. yılına denk gelecek şekilde ayarlandı. Bu doğrultuda yapım, 30 Haziran 2028'de gösterime girecek. Türkiye'de büyük stüdyoların filmleri de genelde ABD ile aynı hafta vizyona giriyor. Tabii, Türkiye'deki durumu vizyon tarihi yaklaştıkça netleşecektir.

Call of Duty Filmi Dijital Platformlarda Yayınlanacak mı?

Yapımcı stüdyo Paramount Pictures olduğu için filmin sinema gösteriminden sonra yurt dışında öncelikle stüdyonun kendi platformu olan Paramount+'ın kütüphanesine eklenmesi bekleniyor. Türkiye'de ise Paramount+ hizmetine doğrudan erişilemiyor. Eğer anlaşma yapılırsa ilerleyen aylarda başka dijital platformlarda (Netflix ve Prime Video gibi) yayınlanabilir.

Editörün Yorumu

Captain Price'ın filme dahil olması, bana göre Ghost, Soap ve Gaz gibi Task Force 141 ekibinin diğer unutulmaz üyelerinin ve Vladimir Makarov gibi klasik düşmanların da uyarlamada yer alma ihtimalini artırıyor. Serinin Modern Warfare temelli olmasından dolayı gece görüşlü gizli operasyon sahneleri, rehine kurtarma görevleri ve yüksek tempolu aksiyon sahneleri görmeyi bekliyorum.

Yönetmen koltuğunda oturan Peter Berg'in daha önce birçok yapımını izlemiş birisi olarak gerçekçi savaş ve aksiyon filmleriyle öne çıkan bir isim olduğunu biliyorum. Taylor Sheridan imzalı işlerdeki karanlık temaya da epey aşinalığım var. Bu iki isim sayesinde filmin serinin özünden kopmayacağı kanaatindeyim.