Bellek Krizi Derinleşti! Yeni PC Toplamak Hayal Oldu

Son dönemlerde hızla yükselen DRAM fiyatları, teknoloji dünyasında adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ekran kartları ve oyun konsolları başta olmak üzere pek çok elektronik ürün için zam hazırlıkları yapılırken, aynı zamanda satışlarda da belirgin bir düşüş yaşanıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre bilgisayar pazarı önümüzdeki aylarda ciddi bir küçülme riskiyle karşı karşıya. Bu daralmanın en çok etkilediği alanlardan biri ise anakart satışları. Kısa süre önce paylaşılan veriler de bunu net şekilde ortaya koydu. İşte ayrıntılar...

Anakart Satışları Yarı Yarıya Düştü

Bellek fiyatlarındaki değişim yalnızca maliyetleri artırmakla kalmadı, kullanıcıların yeni bir bilgisayar toplama veya mevcut sistemlerini daha güçlü donanımlarla yükseltme planlarını da ertelemesine yol açtı. Bu durumun sonucu olarak pek çok kullanıcı anakart satın almaktan da vazgeçmiş görünüyor.

Board Channels tarafından paylaşılan verilere göre MSI, GIGABYTE ve ASUS gibi büyük anakart üreticileri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40-50 oranında daha az anakart satıyor. Normalde yıl sonu kampanyaları nedeniyle bu dönemde satışların yükselmesi beklenirken bu yıl tablo tamamen tersine döndü.

Bunun en büyük nedeni ise DDR5 bellek modüllerinin şu anda 2 ila 4 kat daha yüksek fiyatlarla satılıyor olması. Bu durumda görünen o ki sıfırdan bilgisayar toplamayı planlayanların bir süre daha beklemesi gerekiyor ya da mevcut bilgisayarlarıyla bir süre daha idare etmek zorundalar.

Tabii anakart satışları bu kadar düşmüşken işlemci satışlarının da aynı oranda gerilemesi son derece muhtemel.

Bellek Krizi Ne Zaman Bitecek?

Bu sorunun tam olarak ne zaman sonlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Sektör kaynakları mevcut durumun henüz krizin başlangıç aşaması olduğunu belirtiyor. Ancak 2026 yılıyla birlikte bellek fiyatlarında az da olsa bir normalleşme görülmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.