OnePlus, Pad Go serisinin yeni bir modeli üzerinde çalışıyor. Pad Go 2r adını taşıması beklenen tabletin tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Daha önce de birçok model için önemli sızıntılar paylaşan Yogesh Brar'dan gelen bu iddiaya göre tüketicilerin yeni modeli görmek için çok fazla beklemesine gerek yok.

OnePlus Pad Go 2r Ne Zaman Tanıtılacak?

Yogesh Brar'ın paylaşımına göre OnePlus Pad Go 2r, 9 Aralık 2026 tarihinde tanıtılacak. Bu arada OnePlus Pad Go 2 de 24 Aralık 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Eğer iddia doğru çıkarsa marka, yeni tabletini Pad Go 2'ye kıyasla biraz daha erken kullanıcıların beğenisine sunmuş olacak.

OnePlus Pad Go 2r'ın Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Pad Go 2r'ın teknik özellikleri paylaşılmadı fakat tahminde bulunmak için OnePlus Pad Go 2'ye dönmekte fayda var. İlgili tablet, 12,1 inç LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemciyle satışa sunulmuştu. 10.050 mAh bataryaya sahip cihazda 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı bulunuyordu.

Bu detaylar elbette yeni tabletin tüm özelliklerini ortaya koymuyor ama ismindeki "r" takısını, OnePlus'ın geçmiş ürün stratejilerini ve donanım maliyetini ele alma şeklini göz önüne alırsak bu modelin Pad Go 2'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olabileceğini söyleyebiliriz.

OnePlus, bütçe dostu "R" serisi cihazlarında çoğunlukla günlük kullanım deneyimini doğrudan etkileyen temel kasa ve batarya yapısını koruma eğiliminde. Bu açıdan bakıldığında 12,1 inç LCD ekrana bu modelde de yer vermesi yüksek bir ihtimal ama 120Hz yenileme hızı yerine 90Hz tercih edilebilir ya da 2.8K çözünürlük biraz daha standart bir seviyeye çekilebilir.

Bütçe dostu tabletlerin pazarlamasında en önemli unsurlardan biri genelde pil ömrü olur. Kasa boyutu aynı kalırsa yine 10.050 mAh batarya kapasitesi görebiliriz ama şarj hızı daha düşük olabilir. Bu arada Go serisi, daha çok film ve dizi izleme gibi içerik tüketimine odaklı seri. Dolayısıyla dört hoparlör sisteminin kalması muhtemel.

OnePlus Pad Go 2r'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Pad Go 2r için henüz ne resmî ne de iddiaya dayanan bir fiyat etiketi yok ama mevcut piyasa koşulları ve serideki diğer modellerin fiyatlarına bakarsak cihazın 25 bin-32 bin rupi (yaklaşık 13 bin 641-17 bin 461 TL) bandında bir fiyatla gelmesi olası. Türkiye'ye gelmesi durumunda da 25 bin TL'den başlayan bir fiyata sahip olabilir.

OnePlus Pad Go 2r Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus, 2026 yılı itibarıyla Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki yeni ürün lansmanlarını durdurup odak noktasına Hindistan'ı aldı. Bu nedenle Pad Go 2r'ın Türkiye'ye OnePlus Türkiye garantisiyle gelmesi şimdilik çok da muhtemel görünmüyor. Yine de henüz resmî açıklama olmadığı için buna kesin gözle bakmamakta fayda var.

Editörün Yorumu

OnePlus Pad Go 2, 12,1 inç ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 10.050 mAh bataryasıyla ders çalışmak, video izlemek ve günlük işleri büyük ekranda yürütmek isteyenlere hitap ediyor. Eğer Pad Go 2r hem bu özelliklerin çoğuna sahip olur hem daha düşük fiyata satılırsa tercih edilebilir. Tabii, fiyat düşerken ekran kalitesinden ya da işlemci performansından ciddi ölçüde taviz verilirse birkaç yıllık kullanmayı düşünenler açısından cihazın ilgi çekiciliği azalabilir.