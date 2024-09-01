Samsung, Katlanabilir Akıllı Telefon Satışlarında Zirveden Düştü: İşte Yeni Lider!

Her geçen gün daha çok popülerleşen katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabet hiç olmadığı kadar kızışmış durumda. Aktarılan son bilgilere göre Huawei, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği satışlarla sektörün lideri Samsung'u geride bıraktı. Detaylar haberde.

Huawei, Yüzde 229 Büyümeyle Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarının Yeni Lideri Oldu!

Geçtiğimiz 2023 yılından itibaren katlanabilir akıllı telefon yarışına dahil olan Huawei, kısa bir sürede bu alanda kendini geliştirerek pazarın en büyük oyuncularından biri olmayı başardı. Şirket, Mate X serisi ile birlikte büyük satış rakamlarına ulaştı. Öyle ki son olarak paylaşılan veriler, markanın 2024'ün ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği satışlarla katlanabilir akıllı telefon piyasasının yeni lideri olduğunu söylüyor.

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan verilere göre Çinli dev Huawei, 2024’ün ikinci çeyreğinde yıllık oranda %229’luk devasa bir büyüme kaydetti. Şirket, bu süreçte yaptığı satışlarla sektörün ilk temsilicisi Samsung'u tahtından indirerek pazarın en büyüğü olmayı başardı. Güney Kore merkezli teknoloji devi, Asya Pasifik bölgesinde katlanabilir telefonlara olan yoğun ilgiyi Huawei'ye kaptırarak ikinci çeyrekte yalnızca yüzde 5'lik bir büyüme oranıyla ikinci sıraya yerleşti.

Uzmanlar, ilerleyen süreçte Huawei'in üçe katlanabilir akıllı telefon modeliyle piyasayı daha çok domine edeceğini, Samsung'un ise satış rakamlarında pek de başarılı olamayan Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modelleri nedeniyle zirveden uzaklaşacağını belirtiyor.

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