Akıllı Telefonlar Çok Yakında Daha Büyük Pillere Sahip Olabilir: Peki Neden?

Yeni ortaya çıkan bir söylenti, akıllı telefon üreticilerinin Snapdragon 8 Gen 4'ü kullanabilmek için amiral gemisi telefonlarına daha büyük boyutlarda piller yerleştirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Akıllı telefonların en üst segmentini temsil eden amiral gemisi sıfatına sahip telefonlarda en çok dikkat edilen özellik elbette işlemcileri. Bu konuda alanının en iyisi olan Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile ilgili dikkat çeken bir söylenti ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Gen 4 Daha Büyük Pillere İhtiyaç Duyuyor

Söylenti, bu alandaki sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station'dan geliyor ve Digital Chat Station, yeni nesil telefonların "yüksek yoğunluklu" pillere sahip olması gerekebileceğini belirtiyor. Öyle ki 5.000 mAh piller şu anda akıllı telefon sektöründe standart hâline gelmiş durumda ancak Qualcomm'un bir sonraki işlemcisine yer vermeye hazırlanan akıllı telefon üreticilerinin en az 5.500 mAh ve 6.000 mAh pil kullanmaya başladığı söyleniyor.

WCCFTech, Snapdragon 8 Gen 4'ün daha büyük pil istemesini çevreleyen spekülasyonların, iddia edilen 2+6 çekirdek kurulumundan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Yine de MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisi piyasaya sürülmeden önce de bu tip söylentiler gün yüzüne çıkmıştı ve MediaTek bu tür söylentileri hızla yalanlayarak bu bilgilerin hiçbir temele dayandırılmadığını söylemişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.