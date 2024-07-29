Uygun Fiyatlı Akıllı Yüzük Rollme R3: Galaxy Ring Rakibi!

Giyilebilir teknoloji alanındaki en yeni ürünler olan akıllı yüzüklerin sayısı her geçen gün artıyor olsa da, işlevselliği bir kenara bıraktığınızda fiyatları halen yüksek. Son dönemin gözdesi olan Samsung Galaxy Ring 400 dolar fiyat etiketine sahipken, 3. nesil Oura Ring'in fiyatı 300 dolar seviyelerinde.

Rollme'nin akıllı yüzükleri "pahalı" algısını ortadan kaldırıyor. Ocak ayında piyasaya sürülen R1'in ardından Mart ayında R2 ile karşımıza çıkan Rollme bu kez R3'ü tanıttı. İşte 90 dolar fiyata sahip olan Rollme R3'ün detayları!

Rollme R3 Özellikleri

Siyah, gümüş ve altın düş yüzey olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan akıllı yüzük boyut konusunda da birden fazla seçenek sunuyor. Yüzüğün dış yüzeyi titanyumdan yapılırken, iç yüzey cildinizi tahriş etmeyecek hipoalerjenik bir epoksi reçineden oluşuyor.

Yüzüğün 17,5 mAh kapasiteli bataryası düzenli kullanımda 10 gün boyunca dayanıyor. Belirli aralıklarda şarj kutusuna yerleştirdiğinizde süreyi 60 güne kadar çıkarabiliyorsunuz. Kalp atış hızını ve kan oksijen satürasyonunu ölçebilen yüzük, kırmızı ve yeşil LED'li bir kalp atış hızı sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Bunu sağlığınızı takip etmek ve birden fazla spor moduyla (yürüme, koşma, bisiklete binme vb.) egzersiz yapmak için kullanabilirsiniz. Yüzük 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Tabii bunun yanı sıra derin ve hafif uyku algılama ile uykunuzu da takip edebiliyorsunuz.

Yüzüğün bir diğer kullanım alanı: hareket kontrolü. Çift dokunma hareketini sesi çalmak/duraklatmak, telefonunuzla fotoğraf çekmek, video kaydetmeye başlamak veya bir e-kitap okuyorsanız bir sonraki sayfaya geçmek için özelleştirebilirsiniz.