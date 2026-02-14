Adalet Bakanı Açıkladı: Sosyal Medyada Kimlik Doğrulama Zorunlu Olacak

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, katıldığı bir programda sosyal medya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sosyal medyada bilgi kirliliği var" diyerek sözlerine başlayan Gürlek, gelecekte sosyal medya platformlarında anonim bir paylaşım yapmanın mümkün olmayacağını açıkladı.

Sosyal Medya Platformlarına Kimlik Doğrulama Zorunluluğu Getirilebilir

Yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayında oldukça endişe veren bazı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan yeni bakan, "Sosyal medyada çok bilgi kirliliği var. Yargılamalar yapılıyor, hükümler veriliyor. Hakim ve savcı arkadaşlarımız linç ediliyor. Sosyal medyayla ilgili bir yasa çalışması var. Bir şahıs orada yazı yayınlanacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Yani sahte hesapla ya da yurt dışından bir "fake" hesapla bunu yapmayacak. ifadelerini kullandı.

Gürlek'in sözlerinde bir yanlışlık yoksa bunu sağlamanın tek bir yolu var. O da sosyal medya platformlarında kimlik doğrulamayı zorunlu kılmak. Türkiye'nin halihazırda bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Şu ana kadar yapılan açıklamalar bunun çocuk yaştaki kişilerdeki sosyal medya bağımlılığını azaltmak ve dijital farkındalığı artırmak için olduğu yönündeydi. Ancak Akın Gürlek'in açıklamaları bu konudaki farklı endişeleri beraberinde getirdi.

Bir diğer endişe yaratan konu ise " yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak" cümlesi oldu. Bildiğiniz üzere mevcut hali ile yurt ya da yurt içi paylaşımlar arasında bir sınır yok. Yani mevcut düzenle yurt dışındaki birinin Türkiye'deki bir konuyla ilgili paylaşım ya da yorum yapmasını engellemek mümkün değil. Eğer Gürlek'in dediği gibi buna izin verilmemesi bir tür dijital sınır ve tecrit uygulanması gerekir. Bu da sosyal medyanın özgür yapısına aykırı bir düzenleme yapılması anlamına gelir.

Ne yazık ki Akın Gürlek, endişe veren sözleri hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Bu nedenle biz mi durumu abartıyoruz yoksa gerçekten de sosyal medya platformlarındaki özgürlüğümüz elimizden mi alınacak şimdilik belirsiz. Pek çok konuda olduğu gibi bunda da neler olacağını zamanla göreceğiz.