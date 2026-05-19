Huawei 4K Çözünürlük ve 320Hz Yenileme Hızı Sunan Monitörünü Tanıttı!

Huawei kısa bir süre önce 27 inç ekran boyutu, 320Hz'e kadar çıkabilen ekran yenileme hızı ve 4K'ya kadar çözünürlük sunan Qingyun M273U isimli yeni monitörünü tanıttı. Peki markanın yeni ürünü kullanıcılara neler sunuyor? İşte Huawei Qingyun M273U özellikleri!

Huawei Qingyun M273U Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 27 inç

Panel türü: IPS

Ekran oranı: 16:9

Çözünürlük: 3840 x 2160 (4K)

Yenileme hızı: 160Hz

Çift mod çözünürlük: 1920 x 1080

Çift mod yenileme hızı: 320Hz

DCI-P3 renk kapsamı: %95

Maksimum parlaklık: 450 nit

HDMI: 2 x HDMI 2.1

DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.4

Kulaklık girişi: 3.5 mm

Huawei Qingyun M273U, 27 inç boyutunda, 4K çözünürlük ve 160Hz yenileme hızı sunan bir IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekran teknolojisinin klasik TN panellere kıyasla daha canlı ve gerçekçi renkler sunduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda daha uzun ömürlü ve dayanıklı olduklarını da belirtelim.

Ürünün en dikkat çeken özelliği iki farklı çözünürlük moduna sahip olması. Şirketin açıklamasına göre monitör 4K çözünürlükte kullanıldığında 160Hz yenileme hızı sunuyor. 1080p’ye düşürdüğünüzde ise ekran yenileme hızı 320 Hz seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Modelin ekran parlaklığı 450 nit olarak açıklandı. Bu da direkt olarak ekrana güneş ışığı vurmadıkça gayet yeterli. Öte yandan yüzde 95 DCI-P3 renk kapsamına sahip. Bu da ekranın geniş bir renk desteği sunduğunu ve görselleri daha geniş bir renk aralığıyla gösterebildiği anlamına geliyor. Ayrıca monitörde iki adet HDMI 2.1 portu, bir adet DisplayPort 1.4 girişi ve 3.5 mm kulaklık jakı da mevcut.

Monitörün standı 110 mm yükseklik ayarını destekliyor. Aynı zamanda eğim ayarı da bulunuyor. Dilerseniz 90 derece yana çevirerek dik bir şekilde de kullanma imkanınız var. Son olarak ürünün genel özelliklerine baktığımızda içerisinde oyuncuların seveceği yüksek yenileme hızı gibi detaylar bulunsa da daha çok günlük ve ofis kullanımları için uygun olduğunu görebiliyoruz. Zira modelin tasarımın da fazlasıyla sade olması bunun bir göstergesi demek mümkün.

Huawei Qingyun M273U Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, Qingyun M273U’nun fiyatını açıklamadı. Bununla birlikte Türkiye’de satılıp satılmayacağıyla ilgili bir detay ise şimdilik mevcut değil. Marka ülkemizde MateView GT 27 gibi modellerini satsa da yeni monitörün Çin’e özel kalma ihtimali yüksek görünüyor. Yani Türkiye’de satışa çıkma olasılığı oldukça düşük.

Editörün Yorumu

Huawei Qingyun M273U ile ilgili en çok dikkatimi çeken detay iki farklı çözünürlük moduna sahip olması. Yani dilerseniz 4K çözünürlük modunda 160Hz yenileme hızı, dilerseniz 1080p çözünürlükte 320Hz yenileme hızlarını deneyimleme imkanınız oluyor. 27 inç ekran boyutu da benim için fazlasıyla yeterli. Kısacası ürün genel olarak beni tatmin etmeyi başardı. Tabii burada fiyatının ne kadar olacağı da önemli. Eğer uygun bir fiyattan satışa çıkarsa kullanıcılar için çok önemli bir alternatif haline gelebilir.