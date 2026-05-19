OPPO'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 16 GB RAM'i Var

OPPO yakında güçlü teknik özelliklere sahip OPPO Reno 16 Pro'yu piyasaya sürecek. Telefonun daha önce bazı özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıkmıştı. Son gelişmeler ise cihazın RAM ve depolama seçeneklerini gözler önüne seriyor. İşte OPPO Reno 16 Pro hakkında merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16 Pro RAM ve Depolama Seçenekleri Neler Olacak?

OPPO Reno 16 Pro’da 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 512 GB bellek ve depolama seçenekleri mevcut olacak. Ek olarak beyaz, mavi ve siyah renk opsiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Maalesef şu ana dek Pro sürümünde standart modeldeki gibi 1 TB seçeneğinin olup olmayacağına dair bir detay paylaşılmadı.

OPPO Reno 16 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W, kablolu, 50W kablosuz

80W, kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Reno 16 Pro'da 6,78 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunan OLED bir ekran yer alacak. Reno 15 Pro'da 6,32 inçlik, 1216 x 2640 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED bir panel tercih edilmişti. Bunları göz önüne alarak yeni modelde ekran boyutlarının büyüyeceğini söyleyebiliriz.

OPPO Reno 16 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda MediaTek'in Dimensity 9500s yonga seti kullanılacak. Bu donanım 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm tabanlı diğer işlemcilere kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve aynı zamanda daha hızlı çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Selefi Reno 15 Pro'da Dimensity 8450 işlemcisinin bulunduğunu da belirtelim.

Dimensity 9500s halihazırda POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max gibi modellere de güç veriyor. Oyun performansında da üzmediğini belirtelim. Bu kapsamda yapılan testlerde PUBG Mobile'ı 90 FPS Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS ve Zenless Zone Zero'yu ise 50 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobildeki oyunları herhangi bir kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

OPPO Reno 16 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörleri karşımıza çıkacak. Karşılaştıracak olursak OPPO Reno 15 Pro'da da aynı kamera özellikleri yer alıyordu. Bu nedenle yeni modelin en azından kamera tarafında devasa yenilikler sunmayacağını belirtelim.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Telefoto sensörüyle ise uzaktaki detayları sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabileceksiniz.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro serinin standart modeliyle birlikte 25 Mayıs’ta tanıtılacak. Bu lansmanla beraber cihazın tüm teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını öğrenebileceğiz. Öte yandan şirket halihazırda ülkemizde Reno 15 Pro’yu satıyor. Bunu göz önüne aldığımızda yeni modelin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye’de satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

OPPO Reno 16 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 Pro 3.699 yuanlık (24.808 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Reno 16 Pro'nun ekran ve işlemci gibi alanlarda daha başarılı olması bekleniyor. Bu kapsamda telefonun 3.899 yuan (26.150 TL) civarında bir fiyata sahip olması söz konusu. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 53.000 TL'ye karşılık geliyor. Tabii bu gibi konularda markanın açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro selefi gibi güçlü teknik özelliklere sahip olacak. Ancak beni en çok şaşırtan detay standart modelde yer alacağı söylenen 1 TB seçeneğinin Pro versiyonda bulunmaması. Bunun dışında işlemcisi tüm mobil oyunları kasma veya donma olmadan çalıştırabilecek güçte. Kamerası ve ekranı da benzer şekilde üst seviyede bir performans sunacak.