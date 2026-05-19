En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 6 Günlük Oyun Zirvede

Valve, her hafta düzenli olarak oyuncuların en çok hangi yapımlara ilgi gösterdiğini ortaya koyan liste yayınlıyor. Bu hafta paylaşılan liste de 12-19 Mayıs aralığında Steam'de en çok hangi oyunların satın alındığını gözler önüne serdi. Piyasaya sürülmesinin üzerinden tam olarak 1 hafta bile geçmeyen bir oyun ise zirvede konumlandı.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Dünyanın 12-19 Mayıs tarihlerinde Steam'de en çok satın aldığı oyun, Subnautica 2 oldu. Bu oyun, ilk olarak 14 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan bu yapım, Unknown Worlds tarafından geliştirildi ve sizi su altında mücadele vermek zorunda bırakıyor. Elbette ki tek başınıza olup olmayacağınıza siz karar veriyorsunuz. Dilerseniz dört oyuncuya kadar destekleyen bu oyunu arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında Forza Horizon 6 yer aldı. Yarış oyunları arasına yeni katılan bu oyun, ön siparişlerin açıldığı ilk andan itibaren Steam'de en çok satın alınan oyunlar arasında üst sıralarda konumlanıyor. Oyun, Japonya'da geçiyor ve 550'nin üzerinde araç mevcut. Açık dünyada dilediğiniz gibi gezmenizi de mümkün kılan bu yapımı şu an itibarıyla alıp deneyimleyebiliyorsunuz.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Aldı?

Forza Horizon 6 Subnautica 2 Euro Truck Simulator 2 Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 26 Black Desert The Quinfall Diablo 4 Subnautica NBA 2K26

Türk oyuncuların Steam'de en çok satın aldığı ilk iki oyun, dünyanın geri kalanı ile büyük benzerlik taşıyor. Tabii, yerlerin biraz farklı olduğunu belirtmek gerek. Forza Horizon 6, Türkiye'de en çok satın alınan oyun olarak öne çıkarken bunu da Subnautica 2 takip ediyor.

Listenin üçüncü sırasında Türk oyuncuların vazgeçilmez oyunları arasında yer alan Euro Truck Simulator 2 konumlandı. Bu oyun, ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürülmesine rağmen bugün hala çok sayıda Türk oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Oyunda önemli yükleri kamyonunuzla çok uzun varış noktalarına götürüyorsunuz. Yol boyunca size benzersiz manzaralar eşlik ediyor.

Editörün Yorumu

Dünya genelinde en çok satın alınan oyunlara baktığımızda listenin Subnautica'dan geçilmediğini görüyoruz. Bunun temel sebebinin ise 14 Mayıs'ta piyasaya sürülen Subnautica 2 olduğunu düşünüyorum. Yeni oyunla birlikte önceki oyunlara olan ilgi de epey artmış gibi görünüyor. Türkiye'de en çok satılan yapımlara baktığımda ise biraz çeşitlilik olduğunu söyleyebilirim.

Euro Truck Simulator 2 ve EA Sports FC 26 gibi oyunlar her zamanki gibi Türk oyuncuların favorisi olmaya devam ediyor. Büyük ihtimalle Subnautica 2'nin etkisi bir süre sonra yavaş yavaş kaybolacak ve ilk 10'dan düşecektir ama bu oyunlar uzun bir süre daha listede kalmaya devam edecektir.