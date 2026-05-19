Xiaomi'nin 990 Beygirlik Aracından Rekor! Tüm Dikkati Üzerine Çekti

Xiaomi çok yakın bir zamanda YU7 GT'nin tanıtımını gerçekleştirecek fakat bundan önce söz konusu araçla ilgi odağı hâline gelmesini sağlayacak büyük bir başarının altına imza attı. Marka, hız canavarı YU7 GT'nin Nürburgring pistinde yeni bir rekorun altına imza attığını duyurdu.

Xiaomi YU7 GT Ne Rekoru Kırdı?

Xiaomi YU7 GT, dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak görülen Nürburgring pistinde en hızlı seri üretim SUV rekorunu kırdı. Güçlü motorla birlikte gelen araba, bu rekoru pist turunu 7 dakika 34 saniye 931 salisede tamamlayarak elde etti. Ondan önce bu rekor, 2024 yılında 7 dakika 36 saniye 698 salise ile Audi RS Q8'deydi. 2021 yılındaysa rekor Porsche Cayenne Turbo GT Coupe modelindeydi. İlgili model de bu unvana 7 dakika 38 saniye 925 salise ile sahip olmuştu.

Bu arada hatırlatmak gerekirse Xiaomi SU7 Ultra da Nürburgring pistinde dikkatleri üzerinde toplamıştı. 2025 yılının Haziran ayında seri üretim elektrikli otomobil rekorunu kıran araç, o pisti 6 dakika 22 saniye 91 salisede tamamlayarak o dönemde Nürburgring'deki en hızlı üçüncü seri üretim otomobil olarak öne çıkmıştı.

Xiaomi YU7 GT'nin Özellikleri Neler?

Toplam Güç: 990 beygir

990 beygir Maksimum Hız: 300 km/sa

300 km/sa Yükseklik: 1597 mm

1597 mm Uzunluk: 5015 mm

5015 mm Genişlik: 2007 mm

2007 mm Ön ve arka tekerlek arası mesafe: 3000 mm

3000 mm Batarya Kapasitesi: 101.7 kWh (CLTC standartlarına göre 705 km menzil)

Xiaomi YU7 GT, ön tarafta 386, arka tarafta ise 604 beygir gücü sunan motorlarla birlikte geliyor. Toplamda 990 beygir gücü sunan model, maksimum 300 km/sa hıza ulaşabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse markanın SU7 Ultra en fazla 350 km/sa hıza ulaşabiliyor. Ultra'nın hemen arkasında konumlanan bu otomobil gerek motor gerek hız konusunda oldukça etkileyici performans sağlıyor.

Yeni arabanın 0'dan 100 km/sa hıza ulaşmasının ne kadar zaman aldığı henüz net şekilde açıklanmadı ama bunun iki saniyenin altında bir sürede gerçekleştiği belirtiliyor. Bu arada Xiaomi SU7 Ultra'nın da 0'dan 100 km/sa hıza ulaşmasının sadece 1,98 saniye gibi oldukça düşük bir sürede gerçekleştiğini belirtelim.

Araç 5015 mm uzunluğa, 2007 mm genişliğe ve 1597 mm yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ve arka tekerlek arasında ise 3000 mm mesafe bulunuyor. Bu da aracın konfor odaklı bir model olarak öne çıkacağını ve özellikle de uzun yolculuklarda oluşabilecek rahatsızlık hissini minimum seviyede tutacağını gösteriyor.

Xiaomi YU7 GT Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi şu an Türkiye'de akıllı telefon, tablet, hoparlör, robot süpürge, kulaklık ve akıllı saat gibi çok geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteriyor. Ne var ki otomobil pazarında şu anlık sadece Çin'e odaklanıyor. Elbette ki markanın ilerleyen süreçte küresel pazarda etkili bir isim olarak öne çıkmak için Çin sınırlarının dışına çıkması olası görünüyor. Dolayısıyla yakın zamanda olması bile önümüzdeki yıllarda Xiaomi'nin araclarını Türkiye'de de görmeye başlayabiliriz.

Editörün Yorumu

Xiaomi YU7 GT sadece tasarımı ile değil, özellikleriyle de gözleri üzerinde toplamayı başaran bir model. Henüz tanıtımı gerçekleştirilmedi ama şimdiden çok fazla merak edilmeye başlandı. Bu yeni rekorun da araca olan ilgi düzeyini epey artıracağını düşünüyorum. 21 Mayıs 2026'da resmî olarak tanıtıldığında araçla ilgili daha fazla detay elde edilecek. O zaman daha çok konuşulmaya başlanacaktır.