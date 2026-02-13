Trafik Cezaları Arttı! Yeni Cezalar 200 Bin TL'yi Buluyor

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte trafik ihlallerinin cezalarında çok büyük artışlar meydana geldi. Yeni düzenleme ile ele alınan ihlaller, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek, hız sınırını aşmak, kaldırım işgali ve çok daha fazlasını kapsıyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre trafik ihlallerine yönelik düzenleme kapsamında öncelik kendi ve diğer sürücülerin, yayaların ve bisikletlilerin hayatını tehlikeye atan eylemlerde bulunan sürücülere verildi. Bu doğrultuda trafiğin kilitlenmesine neden olan, makas atan ya da drift yapan sürücülerin araçları doğrudan "trafikten men" edilecek. Ayrıca ehliyetlerine de el konulacak.

Ambulans, itfaiye gibi can kurtaran araçlara engel olmanın önceden 15 bin TL cezası bulunuyordu. Son düzenleme ile birlikte geçiş üstünlüğü olan bu araçlara engel olmanın cezası hem 46 bin TL hem de ilgili sürücülerin ehliyetinin 30 gün iptal edilmesi oldu. Ayrıca birden fazla şerit değiştirenlere yani zikzak çizenlere 90 bin TL, motosiklet ile tehlikeli hareketlerde bulunanlara ise 46 bin TL para cezası kesilecek. Başka bir aracı takip etme, araçtan inip saldırma gibi hareketlerde bulunanlara ise 180 bin TL para cezası uygulanacak.

Hız Sınırı Aşımlarında Ehliyete El Konulacak

Yerleşim yeri içinde hız aşımlarının cezası artık sadece para cezasından ibaret olmayacak, ehliyete de el konulacak. 46-55 km/sa hız aşımı 30 gün, 56-65 km/sa hız aşımı 60 gün, 66 km/sa ve üstü aşım ise 90 gün ehliyete el koyma ile sonuçlanacak. Bu düzenleme ile hız sınırını aşarak diğer kişilerin hayatını tehlikeye atan kişilerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Eksik Plakalara Ciddi Yaptırım Var

Plakasını gizleyen, değiştiren ya da okunmasını zorlaştırmak için üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştiren kişilerin araçları 1 ay boyunca otoparka çekilecek. Ayrıca bunu sağlayanlara 140 bin TL para cezası verilecek. Çevreye rahatsızlık veren yüksek sesli müzik açanlara ya da egzoz kullananlara da 16 bin ile 21 bin TL arası ceza kesilecek. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçanlara 200 bin TL ile 60 gün boyunca aracın trafikten men edilmesi sağlanacak.

Yayaların Alanı İşgal Edilemeyecek

Bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ya da motosikletlerin yaya yollarında kullanılmasına "5 bin TL" ceza uygulanacak. Seyir hâlindeyken telefonla konuşmasının cezası da 5 bin TL olurken kaza yerinden kaçan sürücülere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.