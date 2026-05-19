OPPO'nun 200 MP Kameralı Telefonu İçin Geri Sayım! 16 GB RAM ve Dahası

OPPO'nun önümüzdeki hafta kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Reno 16 için geri sayım resmen başladı. Daha önce temel özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak RAM ve depolama seçenekleri paylaşıldı. İşte OPPO Reno 16 ile ilgili bilinen tüm detaylar!

OPPO Reno 16 RAM ve Depolama Seçenekleri Neler Olacak?

OPPO Reno 16 beyaz, mor ve siyah renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Bununla birlikte 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB opsiyonlarıyla satışa sunulacak. Bu da kullanıcılar için bellek ve depolama tarafında seçeneklerin bir hayli bol olduğu anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8550

Dimensity 8550 Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

OPPO Reno 16 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Reno 16'da 6,32 inç boyutlarında ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran yer alacak. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Şu an için kesin olmasa da yeni modelde de benzer yenileme hızlarının kullanılması muhtemel.

OLED ekran teknolojisi LCD panellere kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi tonlarda gösterebiliyor. Buna ek olarak 120Hz yenileme hızları ise menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 8550 işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti henüz bir telefonda veya tablette kullanılmadığından nasıl bir performans sunacağıyla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada Dimensity 8500 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz.

MediaTek Dimensity 8500 Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Dimensity 8550 selefinden daha güçlü olacağından oyunlarda daha iyi bir performans sunması söz konusu. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu en ufak bir sorun olmadan oynayabileceksiniz.

OPPO Reno 16 Kamerası Nasıl Olacak?

Modelde 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. OPPO Reno 15'te 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameralarının kullanıldığını göz önüne aldığımızda yeni modelin kamera tarafında daha yetenekli olacağını söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Telefoto sensörüyle ise uzaktaki detayları sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabileceksiniz.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 25 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte cihazın özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Öte yandan bu senenin başında piyasaya sürülen Reno 15'in Türkiye'de satıldığını ve bu nedenle yaklaşan Reno 16'nın da tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemize geleceğini söylemek mümkün.

OPPO Reno 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 ilk tanıtıldığında 2.999 yuanlık (20.115 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Yeni modelin işlemci ve kamera gibi detaylarda daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 3.100 yuanlık (20.793 TL) bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 42.195 TL seviyelerine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16’nın bellek ve depolama opsiyonları beni gerçekten memnun etti. Yani cihazı satın almak istesem 12/16 GB RAM ve 256/512 GB ve 1 TB seçenekleri arasından rahatlıkla seçim yapabileceğim. Bunun dışında diğer özellikleri de amiral gemisi seviyesinde. Kısacası kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.