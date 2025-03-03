AKINCI Bu Özelliği İle Dünyada İlk Oldu!
Bayraktar AKINCI dünyada bir ilki başardı! AESA radarı ile uçan ilk TİHA olan AKINCI teknik özellikleri ve detayları haberimizde...
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projelerinden olan Bayraktar AKINCI, Aselsan desteği ile birlikte dünyada bir ilki başardı. Taarruz ve keşif görevleri için tasarlanan AKINCI özellikle askeri alanda personellere büyük avantajlar sağlamakta. AKINCI, Aselsan tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile birleştirildi ve dünyada ilk kez bir TİHA üzerinde AESA radarı yer almış oldu. İşte konuyla ilgili detaylar ve Bayraktar AKINCI teknik özellikleri listesi...
AESA Radarı İle Dünyada Bir İlki Başardı!
Baykar tarafından geliştirilen ve pek çok farklı görevde kullanılan AKINCI TİHA yani Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Aselsan tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile bir araya geldi. AKINCI bu sayede dünyanın AESA radar (200km) ve görüş ötesi havadan havaya füze taşıyan ilk TİHA’sı olma özelliğine sahip olacak. Bu özelliğin duyurusu Selçuk Bayraktar tarafından yapılırken ilk uçuş videosu ise Baykar resmi YouTube hesabından paylaşıldı.
AESA radarı aslında bizlerin ilk olarak F-16 gibi savaş uçaklarından duymaya alışkın olduğu bir radar teknolojisi. Entegre olarak çalıştığı uçaklarda büyük işler başaran bu radar beraberinde uçağın yeteneklerini de büyük oranda arttırmaya olanak tanımakta. Ancak yazılım ve donanım bakımından yurt dışına bağımlık olmak büyük bir güvenlik açığı anlamına gelmekte. Bu sebeple Aselsan tarafından yerli ve milli AESA radar projesi MURAD AESA radarı üretildi.
Bayraktar AKINCI Teknik Özellikleri
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Boyutlar:
- Kanat Açıklığı: 20 metre
- Uzunluk: 12,3 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
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Performans:
- Servis Tavanı: 40.000 feet
- Operasyonel İrtifa: 30.000 feet
- Havada Kalış Süresi: 24+ saat
- Seyir Hızı: 150 KTAS
- Maksimum Hız: 240 KTAS
- Operasyonel Menzil: 6.000 km
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Ağırlık ve Yük Kapasitesi:
- Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
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Güç Sistemi:
- Motor Seçenekleri:
- 2 x 450 hp Turboprop Motor
- 2 x 750 hp Turboprop Motor
- 2 x 850 hp Turboprop Motor
- Motor Seçenekleri:
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Haberleşme:
- LOS (Görüş Hattı) ve BLOS (Görüş Hattı Ötesi) haberleşme sistemleri
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Faydalı Yükler:
- ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif):
- Simultane EO/IR/LD/LRF Gimbal Kamera Sistemi
- Çok Amaçlı AESA Radar
- SIGINT (Sinyal İstihbaratı)
- Mühimmatlar:
- Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar
- INS/GPS, IR Güdümlü Mühimmatlar
- Seyir Füzeleri
- Füzeler ve Standoff Füzeleri
- Havadan Havaya Füzeler
- ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif):
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Otonom Özellikler:
- Kalkış, iniş, seyir ve taksi işlemlerinde tam otonom yetenek