AKINCI Bu Özelliği İle Dünyada İlk Oldu!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projelerinden olan Bayraktar AKINCI, Aselsan desteği ile birlikte dünyada bir ilki başardı. Taarruz ve keşif görevleri için tasarlanan AKINCI özellikle askeri alanda personellere büyük avantajlar sağlamakta. AKINCI, Aselsan tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile birleştirildi ve dünyada ilk kez bir TİHA üzerinde AESA radarı yer almış oldu. İşte konuyla ilgili detaylar ve Bayraktar AKINCI teknik özellikleri listesi...

AESA Radarı İle Dünyada Bir İlki Başardı!

Baykar tarafından geliştirilen ve pek çok farklı görevde kullanılan AKINCI TİHA yani Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Aselsan tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile bir araya geldi. AKINCI bu sayede dünyanın AESA radar (200km) ve görüş ötesi havadan havaya füze taşıyan ilk TİHA’sı olma özelliğine sahip olacak. Bu özelliğin duyurusu Selçuk Bayraktar tarafından yapılırken ilk uçuş videosu ise Baykar resmi YouTube hesabından paylaşıldı.

AESA radarı aslında bizlerin ilk olarak F-16 gibi savaş uçaklarından duymaya alışkın olduğu bir radar teknolojisi. Entegre olarak çalıştığı uçaklarda büyük işler başaran bu radar beraberinde uçağın yeteneklerini de büyük oranda arttırmaya olanak tanımakta. Ancak yazılım ve donanım bakımından yurt dışına bağımlık olmak büyük bir güvenlik açığı anlamına gelmekte. Bu sebeple Aselsan tarafından yerli ve milli AESA radar projesi MURAD AESA radarı üretildi.

Bayraktar AKINCI Teknik Özellikleri