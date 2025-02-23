Yapay Zeka İle Yenilendi: Bayraktar TB2T-AI Gökyüzünde!

Bayraktar TB2 tamamen yenilenmiş haliyle ilk kez gökyüzüyle buluştu. Türkiye’nin ilk milli SİHA’sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zekâya sahip versiyonuyla kelimenin tam anlamıyla yeniden doğdu. Üst düzey irtifa yetenekleri, yapay zeka desteğiyle geliştirilen akıllı uçuş kabiliyeti ile birlikte TB2 üstün muharebe özellikleri kazandı. Peki yeni Bayraktar TB2T-AI teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Bayraktar TB2T-AI Teknik Özellikleri

Motor Tipi : Turbojet motor (Beklenen)

: Turbojet motor (Beklenen) Maksimum Hız : 160 knot (300 km/s)

: 160 knot (300 km/s) Maksimum İrtifa : 30.318 feet (yaklaşık 9.24 km)

: 30.318 feet (yaklaşık 9.24 km) Tırmanma Süresi (30.000 feet) : 30 dakikadan kısa

: 30 dakikadan kısa Maksimum Kalkış Ağırlığı : Artırılmış kalkış ağırlığı

: Artırılmış kalkış ağırlığı Faydalı Yük Kapasitesi : Geliştirilmiş faydalı yük kapasitesi

: Geliştirilmiş faydalı yük kapasitesi Uçuş Süresi : Uzun süreli yüksek irtifada kalabilme

: Uzun süreli yüksek irtifada kalabilme Otonom Uçuş Özellikleri : Yapay zeka destekli otonom uçuş, görsel navigasyon, arazi referanslı seyrüsefer, otonom iniş-kalkış

: Yapay zeka destekli otonom uçuş, görsel navigasyon, arazi referanslı seyrüsefer, otonom iniş-kalkış Yapay Zeka Bilgisayar Sayısı : 3 adet yapay zeka bilgisayarı

: 3 adet yapay zeka bilgisayarı Rota Planlama : Dinamik rota planlaması, en uygun uçuş rotası belirleme

: Dinamik rota planlaması, en uygun uçuş rotası belirleme Hedef Tespit ve Teşhis : Görsel olarak hedef tespiti ve teşhis yapabilme

: Görsel olarak hedef tespiti ve teşhis yapabilme Kullanım Alanları: Hava muharebesi, elektronik harp, keşif, gözetleme, saldırı

Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2, bugün pek çok ülkenin hava kuvvetleri envanterinde yer alan caydırıcı bir silah. Sahip olduğu uçuş kabiliyetleri ve motor teknolojisi sayesinde hava görevlerinin vazgeçilmezlerinden biri halini alan SİHA, Baykar tarafından yapay zeka destekli olarak yeniden geliştirildi. Bu kapsamda SİHA 3 adet yapay zeka bilgisayarına sahip oldu.

Bu bilgisayarlar sayesinde hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunan SİHA, düşma kuvvetleri karşısında büyük bir avantaja sahip. Gelişmiş yapay zekâ sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Yapay zeka bilgisayarlarının yanında motoru da değişen TB2T-AI artık turbojet motora sahip. Bu motor sayesinde 30 bin feet irtifaya sadece 30 dakikada ulaşan SİHA özellikle yüksek irtifa görevlerinde oldukça iyi performans gösterecek. Maksimum kalkış ağırlığı da güncelenen model artık daha fazla mühimmatı yanında taşıyabilecek. Peki siz yeni Bayraktar TB2T-AI teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...