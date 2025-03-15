Türkiye Nükleer Enerjiye Geçiyor: Akkuyu Nükleer Santrali Üretime Başlıyor!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde artık sona yaklaşılıyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi nükleer kaynaklardan elde edecek olan santral için çalışmalar son hız devam ederken devreye alma işlemleri için de önemli hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda devreye alım aşamasından bir önceki aşama olan hazırlık evresi başladı. Peki Akkuyu Nükleer Güç Santrali ne zaman devreye girecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Ne Zaman Devreye Girecek?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar devam ederken santralin devreye girmesine de az bir süre kaldı. Bu noktada devam eden çalışmalarda santral içerisinde yer alan pompaların hazır olmasını sağlayan uzmanlar devamında tüm unsurlarının yoğunluğunu ve gücünü kontrol etmek için ilk devrenin testlerine başladı. Yapılacak olan ilk test aslında sistemin temizlenmesini ve gerekli mekanik parçaların kontrolünü kapsıyor.

Bu aşamada ilk olarak devrenin tuzdan arındırılmış suyla doldurulacağı sirkülasyon yıkama ve hidrolik testin başlaması için gereken koşullar yerine getiriliyor. Sirkülasyonun tam olarak çalışması için devrede 4 adet pompa bulunmakta. Bu pompaların doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla motorlar rölanti devrinde çalıştırıldı. Uzmanlar tarafından gelen geri bildirimde ise tüm sistemlerin doğru bir şekilde çalıştığı bildirildi.

TRT Haber tarafından paylaşılan haberde yer alan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh'in açıklamasında "Dört ana sirkülasyon pompasının motorlarının aşamalı olarak rölantiye alınması, güç ünitesinin faaliyete geçmesinden önceki devreye alma öncesi çalışmalarının zorunlu ve önemli bir unsuru. Sirkülasyon pompası motorlarının hazır olması, tüm pompaların devreye alınacağı reaktör tesisinin soğuk-sıcak alıştırma aşamasının başlama zamanını belirler. Güç ünitesinin faaliyeti sırasında dört ana sirkülasyon pompası, soğutma sıvısını reaktör korunda dolaştıracak."​​​​​​​ ifadelerine yer verdi.

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