iOS 18'e Dair Yeni Detaylar: "Hey Siri" Tarihe Karışıyor!

Uzun zamandır iPhone'unuzdaki sesli asistanı çalıştırmak için "Hey Siri" ya da sadece "Siri" diyebiliyor ve ardından komutunuzu verebiliyordunuz ancak Apple nihayet bunu "kısayolları başlatmak ve karmaşık görevleri tamamlamak için" seçtiğiniz özel bir tetikleyici cümleyle değiştirmenize izin verecek.

Bahsi geçen bu dikkate değer değişiklik iOS 18 ile gelen sistem genelinde bir değişiklik değil ancak artık iş akışınızdaki bazı eylemler için özel ifadeler ayarlamanıza olanak tanıyacak. Basitçe özetlemek gerekirse bu, iOS 18'de "Hey Siri" komutunu tamamen değiştiremeyecek olsanız da Siri'yi adıyla çağırmadan bazı şeyleri yapmasını sağlama seçeneğiniz olacağı anlamına geliyor.

Sesli Kısayollar "Hey Siri"nin Yerini Alacak

Apple'ın WWDC 2024 etkinliği öncesinde iOS 18'de yer vereceği erişilebilirlik özelliklerinden biri olarak ortaya çıkan Sesli Kısayollar az önce belirttiğimiz gibi Siri'yi tetiklemek için özel ifadeler kullanmanıza olanak tanıyacak. Şirketlerin erişilebilirlik üzerine yoğunlaştığı bu dönemlerde Apple'ın da iPhone'lar için bu tarz adımlar atması oldukça doğal.

Hâlihazırda Siri'nin klasik "Hey Siri" komutu uzun yıllardan bu yana zaman zaman yanlış tetiklenebiliyor ya da bazen iPhone tarafından anlaşılmıyor. Şimdi ise yeni Sesli Kısayollar özelliğinin bu duruma çare olup olamayacağını göreceğiz.

Apple tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, yeni Sesli Kısayollar özelliğinin iPhone'unuzun nasıl seslendiğinizi öğrenmek için kullanmak istediğiniz ifadeyi birkaç kez söylemenizi isteyeceği bir kurulum sürecine sahip.

Şimdilik detaylar bunlarla sınırlı ancak ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılmasını bekliyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.