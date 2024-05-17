Yeni OLED iPad Pro Sorunlarla Geldi: Ekranla İlgili Şikayetler Artıyor!

Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü M4 işlemcili OLED iPad Pro sahipleri, grenli ekran sorunundan şikayetçi olmaya başladı.

M4 işlemcili iPad Pro, yeni tabletlerini kullanmaya başlamak için sabırsızlanan tüketicilere ulaşmaya başladı ancak yeni tabletini teslim alan kullanıcılar ilk testlerinde OLED ekranda bazı sorunlar keşfettiklerini bildirdi.

Bazı Reddit kullanıcılarına göre bazı içerikler görüntülenirken ekranda grenli bir görünüm ortaya çıkıyor. Gren, özellikle karanlık odalarda yakından incelendiğinde görülebiliyor ve fazlasıyla belirgin.

Sorun yazılımsal değil donanımsal gibi görünüyor, bu da ekrandan kaynaklandığını gösteriyor ancak şu anda tüm kullanıcılarda varolan bir sorun olmadığından yalnızca belli başlı üretimlerde yaşanıyor olabilir.

Grenli Ekran Neden Kaynaklanıyor?

Apple'dan henüz kullanıcı raporları hakkında resmî bir açıklama gelmedi, bu nedenle soruna tam olarak neyin neden olduğu belli değil ancak ilk tahminlere göre Mura etkisi olarak bilinen şeyden kaynaklanıyor olabilir.

Mura etkisi, genellikle ekranın düzgün aydınlatılmamasından kaynaklanan pikseller arasındaki düzensizliği ifade ediyor. Örneğin bir piksel çok az voltaj alırsa, görünüşü yanındaki diğerinden farklı olabiliyor. Mura etkisi denilen bu durum, özellikle arka aydınlatmaya dayanan LCD ekranlarda ve OLED panellerin kendinden aydınlatmalı piksellerinde görülebiliyor.

Mura etkisi, birçok üretici ve tedarikçide görülen çok yaygın bir sorun ve genellikle önlenmesi de mümkün değil. Öyle ki birçok durumda Mura etkisi ekran panelinin bir kusuru olarak değerlendirilmemekte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.