İlk Kez: TOGG T10F Yol Testlerinde Görüntülendi!

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg 2025 ve 2026 yılı itibarıyla ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Bu yıl CES fuarında tanıtılan fastback gövdeli yeni model T10F kısa süre önce yollarda test edilirken kameralara yakalandı. Maskesiz olarak görüntülenen araç seri üretim versiyonuna oldukça yakın bir tasarım diliyle dikkat çekti. Peki Togg'un sedan-fastback modeli kullanıcılara neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Yol Testlerinde Görüntülendi!

Çekiş: Arkadan itişli (RWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD)

Motor gücü: 218 HP (RWD), 435 HP (AWD çift motorlu versiyon)

0-100 km/s hızlanma: ~4.6 saniye (AWD versiyon)

Menzil: 600 km’ye kadar (uzun menzil paketi ile)

Batarya kapasitesi: 88,5 kWh

Şarj: DC hızlı şarj ile %20’den %80’e 28 dakikada

T10X modelinden elde edilen tecrübeyi temel alarak geliştirilen T10F özellikle genç kullanıcıları hedefleyen sportif çizgileriyle öne çıkıyor. Aerodinamik tasarım fastback gövde yapısı sayesinde daha uzun menzil avantajı sunarken aracın iç mekânında da dijitalleşme bir adım öteye taşınıyor.

T10F’in geniş bilgi-eğlence ekranı, yapay zekâ destekli sürücü asistanları ve bulut üzerinden güncellenebilir yazılım altyapısıyla dikkat çektiği belirtiliyor. Togg, T10F modeliyle hem Avrupa pazarına açılmayı hem de Türkiye'de ürün çeşitliliğini artırmayı planlıyor.

Test sürecinin ardından 2025’in ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen araç yerli otomobil hamlesinin ikinci büyük adımı olarak konumlandırılıyor. Devamında özellikle sedan otomobillere oldukça ilgili olan Türk halkının da T10X modelinde olduğu gibi satış rekorları kırılmasına destek olacağı tahmin ediliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...