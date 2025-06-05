Togg'dan Yaz Fırsatı! 0 Faizli Kredi İmkanı!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg yaz ayına özel fırsatlarını açıkladı. Bu kapsamda yeni bir Togg sahibi olmak isteyen tüketiciler Haziran ayına özel indirimli fiyatlar ve kampanya seçeneklerinden faydalanabilecekler. Peki Haziran ayında Togg T10X alımlarında sunulan kampanya ve kredi fırsatları neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10X Haziran Ayı Kampanyaları ve Kredi Oranları Belli Oldu!

Bireysel Kullanıcılar İçin Yayınlanan Kredi Oranları

400.000 TL kredi %0 faiz 12 ay vade ile aylık ödeme 33 bin 333 TL 1.000.000 TL kredi %3.25 faiz 48 ay vade ile aylık ödeme 48 bin 968 TL

Türkiye’nin elektrikli otomobil ve mobilite alanında yükselen markası olan Togg Haziran ayına özel sunduğu yeni finansman imkanlarıyla T10X modelini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar için hazırlanan kampanyalar hem faizsiz kredi seçenekleri hem de uzun vadeli ödeme kolaylıkları ile dikkat çekiyor.

Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar T10X V2 modeline 400 bin TL kredi için yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ile sahip olabiliyor. Aylık 33 bin 333 TL’lik sabit geri ödeme ile sunulan bu fırsat aracın sahipliğini kolaylaştıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ayrıca daha yüksek bütçelere hitap eden bir diğer seçenekte ise 1 milyon TL krediye yüzde 3,25 faiz oranı ile 48 ay vadeli, aylık 48 bin 968 TL geri ödeme imkânı sunuluyor.

Kurumsal kullanıcılar için hazırlanan ayrıcalıklı teklif ise 1 milyon 500 bin TL kredi üzerinden şekilleniyor. Yüzde 3,3 faiz oranı ve 48 ay vade ile hazırlanan kampanya kapsamında aylık geri ödeme tutarı 64 bin 561 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu avantaj özellikle filo yatırımı planlayan işletmelere Togg’u daha erişilebilir hale getiriyor. T10X şimdiye kadar 60 binden fazla kullanıcıyla buluşarak markanın yaygınlaşmasında önemli rol oynadı.

Yerli üretim gücü ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken model, farklı finansman çözümleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Togg’un marka değeri de her geçen gün artıyor. Brand Finance tarafından açıklanan ve Türkiye’nin en güçlü markalarının yer aldığı listede Togg, bu yıl da ilk 20 arasındaki yerini korudu. Bu başarı Togg’un yalnızca otomobil üreticisi değil, aynı zamanda bir teknoloji markası olarak da konumlandığını gösteriyor.