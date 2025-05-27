Xiaomi'den Çok Güçlü Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 15S Pro, Civi 5 Pro ve Pad 7 Ultra modellerini tanıtan Xiaomi yeni katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Mix Flip 2 isimli katlanabilir telefonun ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Flip 2 Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,85 inç ekran büyüklüğünme sahip Mix Flip 2, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 190 gram ağırlığındaki telefonun katlanmamış hâli 7,6 mm kalınlığında olacak.

5.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W kablolu 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Xiaomi Mix Flip modelinde 4.780 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Eğer bu iddia doğruıysa batarya tarafında büyük bir artış yaşanacak.

Mix Flip 2 modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamaera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ekran altı pramak izi sensörü ile bilrikte gelecek telefonda NFC desteği de olacak.

Xiaomi Mix Flip 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Mix Flip 2 isimli katlanabilir telefonun haziran ayında tanıtılacağı iddia edildi. O etkinlikte ayrıca Redmi K80 Ultra ve Redmi oyun tabletinin de duyurulacağı söyleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadı.