Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklamlara Dev Ceza: 24 Milyon TL Ödemeleri Gerekecek!

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu ay toplanan kurulda tüketicileri aldatan, yanıltıcı, tecrübe ve bilhi eksiği içeren reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Şubat ayında toplantısında 185 dosya üzerinde görüşme yapıldı ve bu dosyaların 157'sinin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında da para cezası uygulanmasına karar verildi.

Sağlık Hizmetleri ve Takviye Gıda Reklamları Özellikle İnceleniyor

Reklam Kurulu 2024'ün ilk iki ayında toplam 345 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticarı uygulama olduğu tespit edilen 296 dosyaya durdurma cezası verildiği söylendi.

Durdurma cezasının yanı sıra 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına da karar verildiği aktarıldı. Şubat ayındaki durdurma cezalarına ek idari para cezası 24 milyon 16 bin 573 lira olarak belirlendi.

Genel olarak ağırlıkla ve özenle incelenen reklamlar da sağlık hizmetleri ve takviye gıdalarla ilgili olanlar. Kurul, bu yönde yaptıkları inceleme sonucunda beşeri faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını nitelik taşıyan ve mevzuata aykuru bulunan 47 dosya olduğunu söyledi.

Bu 47 dosya için de toplam 9 milyon 126 bin 735 lira idari para cezası uygulanacak. "2023 Yılı Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu"nda takviye gıda reklamlarına ilişkin mevzuat ve reklam örnekleri ayrıntılı bir şekilde eklendiğini belirten Bakanlık, şu açıklamalarda bulundu:

"Pandemi sürecinin yol açtığı toplumsal kaygı ve beraberindeki hızlı dijitalleşme ile takviye edici gıdalar başta olmak üzere sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler hakkında tüketici aleyhine bilgi asimetrisi oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile sosyal medya etkileyicilerinin (influencerlar) tanıtımlarının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak hem tüketicilerimizin takviye edici gıda reklamlarına ilişkin farkındalıklarının artırılması hem de sektör aktörlerine yol göstermek amacıyla anılan rapor kamuoyuyla paylaşılmıştır."