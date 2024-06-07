Bu YouTuberın Başı Federallerle Dertte: Peki Neden?

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin en büyük nimetlerinden birisi de sosyal medya. Günümüzde milyonlarca kişiye gelir kapısı olan bu alanda bazen ipin uçu kaçabiliyor. Zira belirli aralıklarla içerik üreticilerinin daha fazla etkileşim uğruna insan sağlığını tehlikeye atan işlere imza attığını görebiliyoruz. Tabii, bu gibi durumlarda yasal süreç hemen başlıyor ve ilgili kişiler cezalandırılıyor.

YouTube'da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip Alex Choi'nin başı geçtiğimiz sene platformda paylaştığı bir video nedeniyle dertte. Kısa sürede binlerce izlenme alan ve sosyal medyada viral haline gelen bu video içerik üreticisinin pek de istemediği sonuçlar doğurdu ve kendisi hakkında soruşturma açılmasına neden oldu. Eğer mahkeme sosyal medya fenomeninin suçlu olduğuna karar verirse 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

YouTuber Alex Choi, Lamborghini'sine Helikopterden Havai Fişek Attığı Gerekçesiyle 10 Yıl Hapis Cezası Alabilir

Alex Choi, 4 Temmuz 2023'te 1 milyona yakın abonesi bulunan YouTube kanalından Lamborghini'sine havai fişek fırlattığı bir video paylaştı. Yaklaşık 11 dakika uzunluğundaki videoda Choi'nin "füzeleri ateşle" yazan bir butona bastığı ve bir helikopterdeki iki kadının da lüks spor araca doğru havai fişek fırlattığı görülüyor. Tabii, ilk etapta heyecan dolu bir video gibi görünse de bu gösteri temelde Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kurallarını fazlasıyla çiğniyor.

Videonun paylaşılmasının ardından Alex Choi isimli YouTuber hakkında bir hava aracına patlayıcı veya yangın çıkarıcı ürünler yerleştirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Federal yetkililere göre sosyal medya fenomeni videoda kullandığı helikopter için Federal Havacılık İdaresi ve havai fişekler için ise Amerika Birleşik Devletleri Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu'ndan gerekli izinleri almadı.

Choi videoyu popüler bir video oyunundaki bir sahneyi taklit etmek için çektiğini söylese de bu durum eğer mahkeme tarafından suçlu bulunursa kendisini yaklaşık 10 yıllık bir hapis cezasından alıkoymayacak. Son olarak söz konusu videonun platformdan kaldırıldığını belirtelim.

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