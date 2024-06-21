Alexa'ya Yapay Zeka Güncellemesi Geliyor: Artık Ücretli Olacak!

Amazon, dijital asistanı Alexa için yapay zekâ ile güçlendirilmiş büyük bir güncelleme planlıyor. Reuters'a konuşan kaynaklara göre "Remarkable Alexa" olarak adlandırılan yeni sesli asistan, en geç Ağustos ayında kullanıma sunulacak.

Alexa Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Yeni güncellemede en dikkat çeken nokta, güncellenen Alexa'nın kullanıcılara ayda 5 ila 10 dolara mal olacak iki kademeli bir hizmet aboneliği sunacağı yönünde. Proje, Amazon CEO'su Andy Jassy'nin öncelik verdiği bir girişim konumunda ve "Banyan" kod adıyla yürütülüyor.

Amazon sözcüsü, "Üretken yapay zekâyı Alexa'nın farklı bileşenlerine entegre ettik ve müşterilerimize daha proaktif, kişisel ve güvenilir yardım sağlamak için çalışıyoruz." dedi. Alexa, şu ana dek Amazon TV'lerde ve Echo hoparlörlerde kullanılıyor ve basit görevleri yerine getiriyordu.

Alexa, Amazon Prime'a Entegre Olacak mı?

2014'teki çıkışından bu yana kâr amacı gütmeyen Alexa hizmeti, Amazon için artık bir noktada finansal yük hâline geldi. ChatGPT'nin giderek popülerleşmesi ve şirketlerin yapay zekâya yatırımlar yapmasıyla birlikte Amazon da yapay zekâ teknolojisini ürünlerine entegre etmekte artık hamleler yapmaya başladı.

Güncellenen Alexa'nın sunacağı abonelik seçeneklerinin Amazon Prime ile entegre olup olmayacağı belirsiz. Keza kullanıcıların bu yeni hizmet için ödeme yapmaya istekli olup olmayacağı da merak konusu.

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