Yıllar Sonra Beklenen Oldu: İlk Kez Bir Yapay Zeka Turing Testini Geçti!

Bir grup araştırmacının iddiasına göre OpenAI'ın GPT-4'ü meşhur Turing testini geçen ilk yapay zekâ olmayı başardı.

Turing Testi Nedir?

İlk olarak 1950 yılında Alan Turing tarafından ortaya atılan Turing testi, bir makinenin bir insandan ayırt edilemeyecek kadar iyi zekâya sahip olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor. Bir yapay zekânın Turing testini geçebilmesi için, biriyle konuşabilmesi ve onu bir insanla konuştuğuna inandırabilmesi gerekir.

GPT-4'ün Turing testini geçip geçemeyeceğini kontrol etmek için makalede yer alan araştırmacılar 500 kişiden dört farklı yanıtlayıcı ile konuşmalarını istedi. Yanıtlayıcılardan biri insan, diğeri ELIZA adlı 1960'lardan kalma bir yapay zekâ ve son iki yanıtlayıcı da GPT-3.5 ve GPT-4 tarafından desteklendi.

GPT-4, Turing Testini Geçmeyi Başardı

Her konuşma toplam beş dakika sürdü. Yayınlanan makaleye göre katılımcılar GPT-4'ü harcanan sürenin %54'ünde şok edici bir şekilde insan olarak değerlendirdi. Bu nedenle araştırmacılar, büyük dil modelinin gerçekten de Turing testini geçtiğini iddia ediyor.

Öte yandan insan katılımcı %67 puan alırken, GPT-3.5 %50 puan aldı ve yanıtlarla önceden programlanmış olan ve kendisine güç verecek bir LLM'ye sahip olmayan ELIZA, harcanın sürenin sadece %22'sinde insan olarak değerlendirildi.

Şu anda sonuçlar hakem değerlendirmesinden geçmiş değil ancak doğrulandığı ve geçtiği takdirde Turing testi tarihte ilk kez bir yapay zekâ tarafından geçilmiş olacak.

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